Mit 14 Jahren auf große Fahrt: Die Geschichte eines Seefahrers

Von: Katharina Schmidt

Uwe Bock (l.) in jungen Jahren. © Privat

Uwe Bock war ein Junge von 14 Jahren, als er in der Nachkriegszeit zum ersten Mal auf einem Frachtschiff anheuerte und zur See fuhr. Fortan schipperte er um die Welt und brachte es vom einfachen Messejungen zum Prokuristen.

Twistringen - Die Weltmeere leuchten blau auf dem Globus vor Uwe Bock. Mit dem Finger zeichnet der Twistringer die Seewege nach, die ihn von Europa in die weite Welt führten, nach Amerika, Australien, Asien oder in die Arktis. Alte Seefahrtbücher zeugen von seinen Reisen. Diese Bücher dienten als Pass. Uwe Bocks erster Eintrag stammt vom 28. Mai 1954. An jenem Tag heuerte er auf der M.S Schwabenstein an – für eine „große Fahrt auf unbestimmte Zeit“.

Uwe Bock wurde 1939 in der Bremer Neustadt geboren. Im selben Jahr, in dem der Krieg ausbrach. Ein dunkles Kapitel, das 1945 durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen endete. Bock erinnert sich, wie nach Kriegsende amerikanische Schiffe in den Überseehafen einfuhren. Sie versorgten die Deutschen mit Nahrungsmittelpaketen. Ab und zu war Uwe Bock mit ein paar anderen Jungs im Hafen. „Die Matrosen der amerikanischen Schiffe gaben uns immer etwas. Meistens waren es Apfelsinen oder ein bisschen Schokolade“, erzählt er.

Ihn faszinierten die Schiffe, war doch sein Vater vor dem Krieg auch zur See gefahren. Uwe Bock fand das toll, und wollte es ihm gleichtun. Sein Vater gab ihm das Okay. Die beiden machten sich auf den Weg zu einem kleinen Büro im Bremer Holzhafen. Der Junge zeigte sein Zeugnis vor – und eines Tages brachte der Postbote ein Telegram: Uwe Bock solle sich sofort melden.

Mit 14 Jahren bekam er seinen ersten Heuerschein. Er fing als Messejunge auf der M.S Schwabenstein an. Zu seinen Aufgaben gehörte, die Tische in der Mannschaftsmesse zu decken, wo die Matrosen und Schiffsjungen aßen.

Der Junge traute seinen Augen kaum. So viel zu essen!

Uwe Bock, damals dünn wie ein Spargel, traute seinen Augen kaum. „Warum? Weil es so viel zu essen gab! Ich habe gedacht, ich bin im Schlaraffenland“, blickt er heute, fast siebzig Jahre später, zurück. Als Kind der Kriegsjahre war er im Mangel aufgewachsen. In Sachsen, wo er mit seiner Mutter aus Schutz vor den Bomben seine ersten Jahre verbracht hatte, „da sind wir bald verhungert. Wir haben manchmal auf den Feldern noch nach Körnern gesucht. Die haben wir durch die Kaffeemühle gedreht, um Pfannkuchen zu backen.“

Das erste Schiff, auf dem er war: Die M.S Schwabenstein. © /Repros:Schmidt

Auf der Schwabenstein erwartete Uwe Bock ein üppig gedeckter Tisch. Aber auch viel Arbeit. „In der damaligen Zeit wurde auch bei einem Jungen keine Rücksicht genommen, wie lange der arbeitet. Ich musste jeden Tag zehn Stunden arbeiten, und das sieben Tage in der Woche, und das über Monate. Als 14-jähriger Bubi, das muss man sich mal vorstellen.“ Als schlimm habe er das damals nicht empfunden, im Gegenteil. „Ich kam aus der Schule und dachte, so ist die Welt.“

Er deckte eifrig Tische ein, räumte die Messe auf, putze Bullaugen und spülte – „alles mit der Hand, da gab es keine Maschine. Kann man sich ja vorstellen, was das für Berge waren“, meint Bock. Auf dem Schiff war er der Jüngste.

Auf der Schwabenstein fuhr er mehrmals nach Ostasien. Der Törn führte an der niederländischen Küste entlang, über England, Spanien, das Mittelmeer, das Rote Meer, Malaysia, Singapur, Hongkong und die Philippinen nach Tokio. Und auf gleichem Wege wieder zurück.

Kokosnüsse und Kautschuk in den Laderäumen

Hin ging es beladen „mit allen Sachen, die die Bundesrepublik 1954 schon wieder exportierte, zum Beispiel Autos und Chemikalien. Da fing langsam das Wirtschaftswunder an zu blühen“, führt Bock aus. Auf dem Rückweg füllten Kokosnüsse und Kautschuk die Laderäume.

Was nicht mehr gebraucht wurde, wurde laut dem ehemaligen Seemann über Bord geworfen, egal, ob es leere Bierflaschen oder Chemikalien waren. „Unvorstellbar! Wie oft hab ich an Deck gestanden und gedacht: Das kann doch nicht gut gehen.“

Uwe Bock mit Seefahrtsbüchern und Seemannsgesetz. © Privat

Dreieinhalb solcher Reisen machte er auf der M.S Schwabenstein mit. Das Schiff zwischendurch zu entladen – es zu löschen, wie es im Seemannsjargon heißt – dauerte meist ein oder zwei Tage. Nach Feierabend konnte Bock an Land, sodass er die fremden Länder nicht nur von der Reling aus sah.

Die Schwabenstein war das erste von mehr als 20 Schiffen, auf denen er im Auftrag des Norddeutschen Lloyd anheuerte. M.S. Liebenstein, Lichtenstein, Blankenstein, und wie sie nicht alle hießen. Manche verschifften Bananen von den kanarischen Inseln, andere Fischmehl aus Südamerika. Auch von Kühen oder gar einem Zirkus an Bord weiß Bock zu berichten.

Unwetter auf hoher See: „Manchmal dachte ich, ich komme nicht mehr nach Hause.“

Mit vielem, was er auf den Reisen mitbekommen hat, setzte er sich erst später wirklich auseinander, weil er damals noch zu jung war. In Korea herrschte Krieg, Britisch-Indien erlangte seine Unabhängigkeit, Unruhen in Singapur und Malaysia ... „Es veränderte sich so vieles, und wir waren dazwischen.“ Als der Suezkanal im Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien bombardiert worden sei, „da waren wir eines der letzten Schiffe, die noch durchgekommen sind“, sagt er. „Und das viele schlechte Wetter, das wir erlebt haben. Am schlimmsten war es auf dem Nordatlantik. Manchmal dachte ich, ich komme nicht mehr nach Hause. Wirklich.“

Aber er hat auch viele tolle Erinnerungen. Etwa an die Fahrten um das Kap Hoorn in Südamerika, wo Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen. Am schönsten ist es ihm zufolge jedoch in der Karibik – „weil die Menschen locker sind, die Sonne scheint und das Meer blau ist“.

Uwe Bock erlebte mit, wie Container die Seeschifffahrt in den 60ern revolutionierten und der Flugverkehr Passagierschiffe – auch auf solchen arbeitete er – verdrängte.

Uwe Bock war „stets nüchtern, einsatzbereit und sehr zuverlässig“

Schnell hatte er sich zum Chefsteward hochgearbeitet. Dienstzeugnisse bescheinigen ihm gute Arbeit. Er sei „stets nüchtern, einsatzbereit und sehr zuverlässig“ gewesen. Ab 1973 verschlug es ihn ein paar Jahre beruflich zur Commerzbank. Aber es war nicht seine Welt. „Meine Welt war die Seefahrt.“

1976 heuerte er wieder an, als Materialverwalter auf dem Kreuzfahrtschiff M.S. Europa. Er gründete dort den Seebetriebsrat mit und wurde als Seebetriebsrat-Obmann freigestellt. Ein großer Wurf des Betriebsrates war Ende der 1970er-Jahre die Abschaffung des alten Stils, dass die Crew des Schiffes im Urlaub abgemustert wurde und kein Geld bekam.

Kreuzfahrtschiff: Die M.S Europa. © Privat

Bock weiß um die schlechten Arbeitsbedingungen, die heute noch auf vielen Schiffen herrschen. „Deutsche Flagge am Heck bedeutet für die Besatzung deutsches Recht“, erklärt er. Stattdessen wehe bei vielen Schiffen die Flagge der Bahamas.

Nach acht Jahren Betriebsrat wurde Bock Personalleiter und sogar Prokurist bei der Hapag-Loyd Kreuzfahrten GmbH. Inzwischen ist er 83 Jahre alt. „Es war ein tolles Leben. Was wir alles gemacht und gesehen haben“, sagt er und blickt auf den Globus.