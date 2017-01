Azubis der Twistringer Roess Nature Group bringen Kurzfilm ins Kino

Nach der „Weltpremiere“ im Twistringer Cinema gab es am Abend eine „Oscar“-Verleihung für die Akteure. - Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Düstere Musik, eine dunkle Lagerhalle, am Tisch ein hartes Verhör, wie im Fernsehkrimi. Der junge Mann fühlt sich bedroht. Er hat aber keine Ahnung, was er aus seinem Leben machen soll. Der Vater drängt: Steh endlich auf und entscheide dich! – Nur eine Minute und 30 Sekunden dauert der ungewöhnliche Werbespot „Die Mission“ von Azubis für Azubis. Die Filmcrew vom Twistringer Unternehmen Roess Nature Group feierte am Abend „Weltpremiere“ im vollbesetzten Cinema. Der Kurzfilm soll junge Menschen aufrütteln.

Dahinter steht die Sorge von Firmenchefs, in Zukunft nicht mehr genug Auszubildende zu finden. „Auf Dauer werden wir große Probleme bekommen“, so Thomas Roess. Schon deshalb war er 2016 von der Idee angetan, junge Menschen gezielt über die sozialen Netzwerke und das Kino anzusprechen. Weder er noch sein Bruder Hans-Günter Roess aus der Firmenleitung ahnten, was sie bei der Premiere erwartete. Begeistert reagierten sie dann auf die schauspielerischen Talente und die Teamarbeit unter den gut Dutzend Auszubildenden im Unternehmen. Die internationale Roess-„Familie“ vertreibt unter anderem Erosionsschutz, Dachbegrünung und Spezialmatten.

Zurück zum Spot: Einzig Nicolas Buitrago (als Vater) ist richtiger Schauspieler. Falk Sudmann spielt den Sohn überzeugend, Lilian Behrmann (10) aus Heiligenloh die freche Tochter. Die ehemalige Auszubildende Bianca Barghop mimt die unerbittliche Mutter.

Bevor Filmvorführer Kai Bösche zunächst einen nebenbei produzierten Trailer startete, gestanden die 19-jährigen Azubis Laura Krempin (zur Kauffrau für Büromanagement), und Sarah Schröder (zur Technischen Produktdesignerin), die Filmarbeiten und das drumherum seien schon aufregend gewesen.

An einem Wochenende im November wurde der Kurzfilm mit Regisseur Jörg Eberhardt aus Oldenburg und Produzentin Christina Buchtmann (Roess Nature Group) gedreht.

Hauch von Hollywood: „Oscars“ für Akteure

Laura, für die Filmklappe und das Catering zuständig: „Das war total spannend. Wir wussten damals nicht, was auf uns zukommen würde.“ Und Sarah: „Da haben wir mal richtig mitbekommen, was bei einem Filmdreh passiert und was alles dazu gehört.“

Jörg Eberhardt von Quantum Film hat für das Twistringer Unternehmen schon vor Jahren einen Jubiläumsfilm gedreht. Als Christina Buchtmann ihn 2016 wegen eines Azubi-Spots anfragte, zögerte der nicht. „Das hat unfassbar viel Spaß gemacht“, betonte er bei der Premiere.

Sichtlich beeindruckt von dem fertig geschnittenen Spot zeigten sich Mitarbeiter, deren Familien und weitere Gäste im Kino. Es gab frenetischen Beifall für das Recruiting-Werk. Recruiting bedeutet: Prozess der Personalbeschaffung besonders über Medien.

+ Der Kurzfilm „Die Mission“ (eine Szene im Bild) ist vier Wochen lang in Kinos der Region zu sehen. - Reprofoto: Wilke

Und da hakte Chef Thomas Roess gleich ein. Er habe das Projekt gerne unterstützt – aber nie gedacht, dass es ein solcher Knaller werden würde. Roess hat versprochen, dass der Werbespot auch in weiteren Kinos der Region, etwa in Syke, Wildeshausen und Vechta auf die Leinwand kommen soll.

Das anschließende elfminütige Making of von der Entstehung hat für noch mehr Unterhaltung und Spaß gesorgt und auch deutlich gemacht, was Auszubildende im Team schaffen können, was ihnen Spaß macht, was sie motiviert. Und Bei Roess wird die berufliche Vielseitigkeit im Unternehmen geschätzt.

Am Ende wehte dann noch ein Hauch von Hollywood durch das Cinema. Christina Buchtmann bedankte sich bei allen Beteiligten und überreichte jeweils eine kleine „Oscar“-Kopie.