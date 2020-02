„Mir fehlt die klare Linie“

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich bin sozialdemokratisch erzogen worden. Mein Vater war ein IG-Metaller der alten Schule“, erzählt Dieter Kalberlah (79). Seit 1965 lebt er mit seiner Familie in Twistringen. Und noch länger ist er SPD-Mitglied, nämlich 60 Jahre. Dafür erhält er im Januar eine Ehrung im Ortsverein und ein neues rotes Parteibuch. Was an seiner Kritik an der eigenen Partei nichts ändert. Er meint mit Blick auf Berlin: „Die SPD bringt sich selbst um.“

1941 im Bremer Stadtteil Walle geboren, ist Dieter Kalberlah in Twistringen ein kommunalpolitischer Spätzünder – wider Willen. „Die wollten mich noch nicht“, sagt er und meint die SPD und das Kommunalwahljahr 2001. Erst seit 2006 sitzt er ununterbrochen im Stadtrat, engagiert sich im Finanzausschuss, im Twistringer Ortsrat, ist aktiv in der Arbeitsgemeinschaft 60plus. 2010 gibt Kalberlah den kommissarischen Vorsitz im SPD-Ortsverein ab.

Der dreifache Vater und zweifache Großvater weiß es noch genau: In Bremen sei er zwar in Vaters Fußstapfen getreten, der zuletzt in der Qualitätskontrolle bei Borgward beschäftigt war, während die Mutter bei Karstadt als Verkäuferin arbeitete. Allerdings sei er nicht auf der Schiene der Gewerkschaft gegangen. „In der Gewerkschaft aktiv sein, wollte ich nicht – aber sozial tätig sein, das wollte ich“, so der 79-Jährige. Und damals nicht ehrenamtlich, sondern parteipolitisch.

Der angehende Speditionskaufmann ist anfangs aktiver Juso in Bremen, und „da war man auf Krawall gebürstet“, erinnert er sich noch lebhaft. Es ist die Zeit von Bürgermeister Wilhelm Kaisen, seines umstrittenen Rücktritts und die Zeit des mächtigen SPD-Chefs Richard Boljahn. Seit 1960 hat Kalberlah das blaue SPD-Parteibuch vom Bezirk Bremer Westend.

Fünf Jahre später heiratet der Kaufmann seine Tanzpartnerin Ingrid und zieht mit ihr in den Twistringer Ortsteil Mörsen. In der Stadtpolitik kann Kalberlah zunächst nicht Fuß fassen. Es gibt nur wenige Sozialdemokraten, die sich einer übermächtigen CDU gegenüber sehen. „Ich habe mich dann auf meinen Beruf konzentriert“, sagt Kalberlah. Und er habe sich eine andere „Hauptbeschäftigung“ gesucht: das Skatspiel im 1. SC Twistringen. Sein Hobby pflegt er heute noch. Kalberlah gehört dem Präsidium des Bremer Skatverbandes als Schatzmeister an. Das Einzugsgebiet reicht bis nach Lohne, Diepholz, Hoya, Bremerhaven und Wesermarsch.

Nach Grund- und Mittelschule in Bremen, einer Kaufmannslehre und zwei Jahren als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, so der Wahl-Twistringer weiter, habe er in mehreren Speditionsfirmen gearbeitet und es schließlich bis zum Disponent, Prokurist und Speditionsleiter gebracht. Europaweit ist er dienstlich unterwegs, sogar bis nach Marokko, Ägypten und Israel.

Als Rentner entschließt sich Kalberlah, sich politisch einzumischen. 2001 drängt es ihn in den Stadtrat, aber er landet auf einem aussichtslosen Listenplatz. Fünf Jahre später schafft er dann den Sprung.

Und was denkt der 79-Jährige heute über seine Partei und die Politik in Berlin? Seine Antwort: „Im Twistringer Rat ist das Klima besser geworden. Doch: Mir fehlt die klare Linie, insbesondere in Berlin, mir fehlt einfach die Geschlossenheit. Die SPD tut sich schwer mit den verschiedenen Strömungen in der Partei“, sagt Kalberlah. Enttäuschung und Frust schwingen da mit. Und: „Die SPD bringt sich selbst um.“ Kalberlah ist nicht überzeugt, dass die neue Doppelspitze der SPD in Berlin wieder mehr Geschlossenheit bringe. Sie müsse ihre Kompetenz erst noch beweisen.

Dieter Kalberlah fehlt eine Persönlichkeit wie Willy Brandt, Herbert Wehner oder Helmut Schmidt – eine Führungskraft, die auch mal auf den Tisch haue. Aber nicht wie Andrea Nahles es getan hat. Die habe sich selbst disqualifiziert. Andererseits Kalberlah sich sicher: „Die SPD wird wieder stärker werden, weil ich nicht glaube, dass der Partei die Sozialkompetenz abhandengekommen ist.“