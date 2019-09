Wo Menschen aufeinander zugehen

Twistringen - Von Sabine Nölker. „Christina Ernst und Birgit Hosselmann haben mit dem Tisch des Herrn einen großen gesellschaftlichen Beitrag geleistet“, lobte Bürgermeister Jens Bley am Sonntagnachmittag in der St.-Anna-Kirche in Twistringen. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde die Einweihung des Schmiedeprojektes eröffnet. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der Tag.

„Es ist rappelvoll“, freute sich Pastoralreferentin Birgit Hosselmann zu Beginn des Gottesdienstes. „Wir haben viel Gutes in der Schmiedewoche erfahren, dafür sind wir dankbar.“ Mit „wir“ meinte sie sich und die ehemalige Pastorin der Schwestergemeinde Martin-Luther, Dr. Christiana Ernst, die die Idee für dieses von allen Seiten gelobte Projekt hatte. Ernst erklärte im vollbesetzen Gotteshaus, warum sie sich für einen Tisch des Herrn entschieden hatte: „Der Tisch steht als Symbol für Gemeinschaft.“ Und die habe es Anfang Juni gegeben.

Für eine Woche war der Schmiedekünstler Andreas Rimkus mit seiner zweieinhalb Tonnen schweren Schmiede angereist, um gemeinsam mit den Twistringern Kreuze zu schmieden. Diese fügte er zu einem Tisch zusammen. Das Ergebnis ist seit einigen Tagen in der Stadtmitte am Centralplatz zu bestaunen. Aber es ist nicht einfach nur ein Tisch oder ein Kunstwerk. „An diesem Tisch soll gegessen und getrunken, diskutiert und erzählt werden“, so das Ansinnen des ökumenischen Duos.

„Am Anfang haben wir uns gefragt, was soll das werden?“, so Ernst. Das Projekt habe viel Kraft und Energie gekostet, aber auch viele neue Erfahrungen gebracht, Spaß gemacht, und man könne auf tolle Begegnungen zurückblicken. Doch das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn es auf der einen Seite keine Sponsoren gegeben hätte und auf der anderen keine Menschen, die zum Schmieden zur Martin-Luther-Kirche gekommen wären. „Aber am Ende waren es über 250, die ihre Kreuze für den Tisch des Herrn geschmiedet haben.“

Monsignore Reinhard Molitor, lange Zeit Pastor in Twistringen, kam gerne an diesem Tag als Abgesandter des Bischofs aus Osnabrück angereist. „Der Tisch des Herrn ist etwas ganz Besonderes und ganz Außergewöhnliches geworden.“ Ökumene sei etwas, das fasziniert. „Viele ältere Menschen haben noch unter den verschiedenen Konfessionen gelitten.“ So seien Sprüche, wie von Bürgermeister Jens Bley vorab schon vorgetragen, „die Katholiken sind die besseren Menschen“ oder wie Molitor zitierte: „Der Evangelische war auch nicht schlecht“, damals gang und gäbe gewesen. Ökumenische Trauungen seien zum Beispiel erst seit 1970 erlaubt. „Die Ökumene muss auf dem Weg bleiben“, so der Monsignore weiter. „Das ist ganz wichtig.“ Man müsse den ökumenischen Weg weitergehen. „Denn er ist ein ganz großes Geschenk.“

Bley betonte in seiner Ansprache, dass der Tisch nicht nur ein Symbol für das christliche Miteinander sei, sondern auch, dass „wir in unserer Gesellschaft niemanden ausgrenzen dürfen.“ Er dankte den Twuster Engeln Enno Bielefeld, Frank Hömer und Christian Masurenko, die für dieses Projekt „gefühlt einmal um den Globus gelaufen sind.“ Aus dem Trio sei inzwischen laut Hosselmann ein Quartett geworden, das bereits den nächsten Aktionstag plat. Dann wollen die vier Herren in 24 Stunden 100 Kilometer auf dem Laufband absolvieren. Dazu seien viele Aktionen geplant. Auch eine Krippe soll als ökumenisches Projekt noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

Bevor es zur Segnung des Tisches des Herrn kam, wünschte der evangelische Pastor Elmar Orths allen Twistringern „gute Erfahrungen“ und er hoffe, dass die Menschen an diesem Ort aufeinander zugehen.

Nach der Segnung luden die Wirte Janni Iqbal und Klausi Schade zu kostenlosen Getränken und Essen ein. Das Brüderduo „Limberg & Limberg“ sorgte für Musik. Bei sommerlichem Wetter feierten weit über 200 Gäste die Einweihung.