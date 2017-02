Meistertitel für Züchter

Twistringen - Der züchterische Höhepunkt für viele Mitglieder wird im Dezember der Besuch der Bundesschau in Leipzig sein. Bis dahin gilt die Hauptarbeit der Jungtieraufzucht im Twistringer Kaninchenzuchtverein F 321. Während der Jahresversammlung am Wochenende in der Schützenhalle erinnerte Vorsitzender Wolfgang Kerls an die jüngsten Zucht- und Ausstellungserfolge.

Auf der Jungtierschau in Bremervörde holte sich Melanie Horstmann mit ihren Zwergwidder schwarz mit 27 von 28 möglichen Punkten den Titel Elbe-Weser-Meisterin. Johannes Gredner sicherte sich auf der Clubschau in Bremerhaven mit seinen Zwergwidder weiß den Titel des Clubmeisters. Aus Osnabrück (Norddeutsche Kaninchenausstellung) kehrte Svenja Rickers mit ihrer Rasse Kleinsilber havannafarbig als Niedersachsenmeisterin zurück.

Auf der Kreisschau in Brinkum wurde Jugendzüchter Florian Witte mit Alaska erster Kreismeister. Der zweite Titel ging an Svenja Kerls mit Zwergwidder wildfarbig. Bei den Erwachsenen wurde Johannes Gredner mit Zwergwidder weiß Zweiter.

Anfang Januar auf der Landesschau in Nienburg freute sich Jungzüchterin Anna Marie Rickers mit ihren Hermelin-Kaninchen über einen Landesmeistertitel. Für ein Novum sorgte Wolfgang Kerls mit seinen Russen: Er sicherte sich zwei Landestitel – in Nienburg und in Leer.

Der Vorsitzende: „Nun folgen noch zwei Ausstellungen, und dann ist die Ausstellungssaison wieder Geschichte. Den Abschluss bildet die Bundesrammlerschau in Erfurt, wo auch Twistringer Aussteller vertreten sein werden.“

Nach Erfurt können sich die Mitglieder wieder der Aufzucht von neuen Jungtieren widmen, um ab Juli erneut Ausstellungen besuchen zu können.

Wolfgang Kerls berichtete weiter, dass der Verein wegen der gestiegenen Impfkosten erstmalig an die Züchter eine Impfzulage ausgezahlt habe. Im Jahresbericht fand sich noch ein besonderes Ereignis: Zum ersten Mal hatte der Kaninchenzuchtverein eine Sonderschau der Widder- und Fehzüchter angeboten. Die Aussteller reisten aus ganz Niedersachsen an und „fühlten sich in Twistringen sehr gut aufgehoben“.

Zu den Wahlen: 2. Vorsitzender André Rickers und Kassenwart Johannes Gredner wurden von der Hauptversammlung für weitere zwei Jahre bestätigt. Für das Amt Öffentlichkeitsarbeit wurde Gerd Helms neu ins Team gewählt. - tw