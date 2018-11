Mehr völkische Siedler in Niedersachsen - Vortrag von Andrea Röpke in Twistringen

Twistringen - Von Katia Backhaus. Sie leben in Sippen, die teilweise seit Generationen rechtes Gedankengut hochhalten. Sie kritisieren die moderne Zivilisation, pflegen eine autoritäre Familienhierarchie und bringen ihre Kinder in Wehrsportlager. Die völkischen Siedler sind Neonazis, die das Potenzial haben, die ganze Szene zusammenzubringen – zum Beispiel, wenn sie auf ihre Höfe in Niedersachsen einladen.

Schaut man in den niedersächsischen Verfassungsschutzbericht, erscheint die rechte Szene in viele einzelne Gruppierungen aufgeteilt zu sein. Die Identitäre Bewegung, die Reichsbürger, die Parteien NPD und III. Weg, rechte Bands und lokale Verbünde. Dieser Eindruck trügt, sagt die Journalistin Andrea Röpke, die sich seit Langem mit Neonazis beschäftigt und auf Einladung des GEW-Kreisverbands Diepholz in Twistringen über „Völkische Siedler und ihre Netzwerke“ referiert hat.

„Die einzelne Parteibindung spielt keine so große Rolle mehr“, meinte sie. Es sei ein Wandel im Gange. Auf Sonnenwendfeiern, Brauchtumsfesten und in Ferienlagern treffen sich NPD- und AfD-Politiker mit Angehörigen der Identitären Bewegung auf den Liegenschaften der völkischen Sippen.

Diese Siedler zeichnet aus, dass sie die Vorstellung einer „homogenen Volksgemeinschaft“ und der „reinen Rasse“ in ihren familiären Verbünden leben. Ihre Kinder werden nach strikten Rollenbildern erzogen und streng reglementiert. Das geht so weit, dass die Eltern als „Frau Mutter“ und „Herr Vater“ anzusprechen sind und „Elektrojuden“ verboten werden – Fernseher, Handys, Computer. Dazu haben die Kinder der Völkischen in der Regel einen vollen Terminkalender: Ihre Freizeit verbringen sie in Ferienlagern mit Gleichgesinnten, sie treiben viel Sport und werden so auf den „Tag X“ vorbereitet – den Tag, an dem die Demokratie zusammenbricht und den die Eltern herbeisehnen.

Röpke zeigte Bilder von Feiern der völkischen Sippen, die sie teilweise heimlich aufgenommen hat. Hochzeiten, germanische Sportwettkämpfe oder Dorffeste sind zu sehen. Heldenkult, heidnisch-naturreligiöse Vorstellungen und Nationalismus prägen die Zusammenkünfte. Nicht überall verstecken sich die Neonazis: Im mecklenburg-vorpommernschen Dorf Jamel etwa prangt ein großes Bild auf einer Garagenwand: „Dorfgemeinschaft Jamel – frei – sozial – national“ steht neben einem Bild einer Familie im NS-Stil. Das Dorf ist fest in rechter Hand, vor Kurzem ist auch der Dorfplatz an den mehrfach vorbestraften Neonazi Sven Krüger verpachtet worden. Einem dort etablierten Festival gegen Rechts droht damit das Aus.

Stark verbreitet sind die völkischen Siedler in Niedersachsen, zeigt eine Untersuchung der Amadeu-Antonio-Stiftung, die Projekte gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus unterstützt. „Besonders in den nordöstlichen Landkreisen Lüneburg, Uelzen, Harburg, Lüchow-Dannenberg und dem Heidekreis ist diese Szene sehr präsent“, heißt es in der Publikation aus dem vergangenen Jahr. In jüngerer Zeit seien zahlreiche „neonazistisch geprägte“ Akteure in die „Region der alteingesessenen, schon im Nationalsozialismus aktiven ,Sippen‘“ gezogen. Der Begriff „Siedler“ bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass sie häufig auf Dörfer und in dünn besiedelte Gegenden ziehen, Landwirtschaft betreiben und so versuchen, zunehmend Raum einzunehmen. Bundesweit spricht die Stiftung von einer vierstelligen Zahl an Völkischen. „Wir haben völlig den Überblick verloren, wo Nazis bundesweit Grundstücke und Gebäude besitzen“, sagte die Journalistin Röpke. Das mag auch daran liegen, dass völkische Siedler nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Sie sind oft freundlich und hilfsbereit, fügen sich gut in Dorfgemeinschaften ein.

Eigene soziale und wirtschaftliche Netzwerke schweißen die Szene bundesweit zusammen. Die Kinder der Siedler wachsen so in Zusammenhängen auf, die ihnen keine Möglichkeit geben, sich davon zu lösen. Sie tragen T-Shirts, auf denen „Kleiner Arier“ steht, und singen Lieder, die für die Hitlerjugend verfasst wurden. Ein einprägsames Beispiel, das Röpke nannte, ist ein beliebtes Spielzeug der Szene: ein Puzzle aus 1000 Teilen, das Deutschland in den Grenzen von 1937 zeigt. Häufig werden die Jugendlichen auf Bildungsreisen geschickt – ins ehemalige Memelland, nach Ex-Schlesien. Bildung ist den völkischen Siedlern wichtig, so Röpke. Besonders, wenn es um Deutschland geht.

Im Mai erscheint das Buch „Völkische Landnahme: Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ von Andrea Röpke und Andreas Speit.