Mehr Klassenräume und Anbau zum Meditieren

G9-Vorbereitungen am Gymnasium laufen

+ © Wilke Gymnasium-Umbau: Die alte Schulbücherei ist Vergangenheit. Hier entsteht ein zusätzlicher Klassenraum. © Wilke

Twistringen - In der Scharrendorfer Schule gibt es nur kleinere Malerarbeiten, am Markt wird ein Gerätehaus am Schulgebäude errichtet. Die einzige größere Baumaßnahme läuft in den Ferien im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium. Zurzeit entstehen zusätzliche Klassenräume im Zuge der Vorbereitungen auf G 9 (Abitur nach 13 Jahren).