Mehr als nur Beatles: Aus dem Leben von Paul McCartney

Von: Katharina Schmidt

Ansgar Bellersen mit einem Bild, das Paul McCartney mit seiner Tochter Mary zeigt. © Schmidt

Ab dem 27. August: Ansgar Bellersen zeigt Ausstellung „MACCA 80“ im Twistringer Strohmuseum.

Twistringen – Sommer 1976. Ansgar Bellersen nimmt mit seinem Kassettenrekorder Musik aus dem Radio auf. Ein Lied findet der Elfjährige so toll, dass er sofort zu einem Freund radelt, um es ihm vorzuspielen. Es handelt sich um ein Stück der Rockband Wings, die Paul McCartney nach dem Beatles-Ende gegründet hat. Die Faszination für Paul McCartneys Werke zieht sich seitdem durch Ansgar Bellersens Leben.

Der gebürtige Twistringer ist inzwischen 57 Jahre alt und hat viele Plakate, Platten und andere Sammlerstücke bei sich zuhause in Sulingen. Mehrere Hundert davon präsentiert er vom 27. August bis zum 25. September im Twistringer Strohmuseum der Öffentlichkeit. Die Ausstellung ist an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 17.30 Uhr zu sehen und trägt den Titel „MACCA 80“ – eine Kombination aus dem Spitznamen McCartneys und seinem Alter. Im Juni ist der Ausnahmemusiker 80 Jahre alt geworden.

Sammelleidenschaft begann 1980 mit dem Tod von John Lennon

Dieser runde Geburtstag hat dazu beigetragen, dass Ansgar Bellersen wieder eine Ausstellung im Strohmuseum zeigt. Wie bereits im November 2012. Damals ging es allerdings nicht nur um McCartney, sondern um „50 Jahre The Beatles“. „Als ich die Ausstellung abgebaut habe, habe ich gesagt: Das mache ich nicht noch mal“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Die Ausstellung sei zwar eine schöne Erfahrung gewesen, aber auch viel Arbeit. Nun macht er sich die Arbeit doch noch mal. Wegen des 80. Geburtstages... – „und sonst liegt das nur bei mir in den Mappen und Regalen, und man guckt es nicht an.“

Seine Sammelleidenschaft für Paul McCartney und den Rest der „Pilzköpfe“ begann 1980 mit dem Tod von John Lennon. „Davor hatte ich nur ein Beatles-Album“, erinnert er sich. Die Ausstellung „MACCA 80“ zeigt einige Streiflichter aus McCartneys Zeit bei den Beatles, beleuchtet vor allem aber dessen Solokarriere, die schon mehr als 50 Jahre andauert. 2020 ist sein jüngstes Album „McCartney III“ erschienen. „Und es wurde tatsächlich wieder eine Nummer Eins. Erstaunlich!“, sagt Bellersen.

Zu den Sammlerstücken gehören Gemälde, Konzerttickets und Pressemappen

Zu seinen Sammlerstücken gehören auch Gemälde – McCartney widmet sich auch der Malerei – sowie alte Konzerttickets und Pressemappen. Außerdem: ein Abzug von einem originalen Diapositiv, auf dem der Musiker mit seiner Frau Linda zu sehen ist, sowie ein Höfner Violin-Bass, weltweit bekannt als „McCartney-Bass“.

Bei den Beatles hatte Paul McCartney zunächst Gitarre gespielt. Dann verließ jedoch der bisherige Bassist Stuart Sutcliffe die Band. Die Beatles brauchten Ersatz, und McCartney übernahm den Job – mit dem besagten Violin-Bass von Höfner. „Das war der günstigste, den er bekommen konnte“, berichtet Ansgar Bellersen.

Er kennt so einige Anekdoten. Während der Ausstellung im Museum der Strohverarbeitung – ihm zufolge einfach der Ort mit den besten Ausstellmöglichkeiten – will er immer vor Ort sein. „Ich freue mich darauf, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“

Lieblingsstück: Goldene Schallplatte „Venus und Mars“

Zu seinen Lieblingsstücken in der Ausstellung gehört eine goldene Schallplatte des Wings-Albums „Venus und Mars“. „Sowieso: McCartneys Zeit in den 70ern finde ich total faszinierend.“ So zum Beispiel auch McCartneys zweites Soloalbum „Ram“. „Das ist von den Kritikern total zerrissen worden. Heute wird das Album gefeiert“, sagt der Sammler, der Paul McCartney bereits 19 Mal live gesehen hat.

„Er hat in seiner Karriere immer wieder was Neues ausprobiert, und es war ihm fast egal, was andere über ihn gedacht haben“, so Bellersens Eindruck. Auch bei den Beatles sei „McCartney eigentlich der Avantgardist gewesen, und nicht Lennon“.

Infos: Museum der Strohverarbeitung, Kapellenweg 2, Twistringen, www.strohmuseum.de, 04243 / 4492