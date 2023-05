Mehr als 200 Traktoren: Neuer Teilnehmerrekord bei Oldtimertreffen in Ridderade

Teilen

Alte Traktoren faszinieren sowohl Groß als auch Klein. Auf dem Bild ist ein Lanz Bulldog zu sehen. © Jantje Ehlers

Laut ging es am vergangenen Wochenende auf dem Dorfplatz in Ridderade zu und über allem war eine deutliche Duftnote verbrannten Dieselkraftstoffs wahrzunehmen: Zum elften Oldtimertreffen hatte sich eine ganze Armada historischer Ackerschlepper zusammengefunden und so ganz nebenbei einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt.

Ridderade – Zu sehen gab es so ziemlich alles, was die europäischen Traktorhersteller seit den 50er-Jahren auf die Räder gestellt haben. Hanomag und Schlüter, IHC, Deutz und Fendt prägten das farbenfrohe Bild. Die Lanz-Fraktion mit ihren Glühkopf-, Halb- und Volldieselmotoren beeindruckte nachhaltig, nicht zuletzt wegen ihrer eindrucksvollen Klangkulisse. Doch auch die Youngtimer der Szene – MB-tracs, Ford, Massey-Ferguson oder John Deere-Traktoren jüngeren Baujahrs – waren repräsentativ vertreten. Daneben platzierten sich Unimogs, Geräteträger und Lkw, aber auch diverse Oldtimer aus der Pkw- und Zweiradszene.

Die Schallmauer von 200 teilnehmenden Traktoren wollten die Veranstalter von der Dorfgemeinschaft Ridderade / Stophel bei der elften Ausgabe ihres Oldtimertreffens unbedingt knacken, so die selbst gewählte Messlatte im Vorfeld. „Das ist uns mit Sicherheit gelungen“, freute sich Karin Bretthorst, die erste Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, bereits am Samstagabend angesichts des mit reichlich alten Traktoren und jeder Menge Besuchern gefüllten Dorfplatzes. „Das gute Wetter spielt uns sicher in die Karten, vor allem aber die lange Corona-Pause. Die Enthusiasten in der Szene sind heiß.“

Geschicklichkeitsfahren: Wie nah kommt der Fahrer an das rohe Ei heran, ohne es kaputtzumachen? © Jantje Ehlers

Das konnte Heino Bruns von den Treckerfreunden Dreeke nur bestätigen: „Endlich, nach über zwei Jahren, ist das mein erstes Treffen. Das habe ich geradezu quälend vermisst. Man kennt sich unter Schlepper-Enthusiasten, das Umfeld ist sehr homogen und kameradschaftlich. Und jetzt sind alle wie von der Kette gelassen …“

Vornehmlich mit Schleppern der Marke Deutz samt Wohnwagen war die Truppe aus dem nur knapp 20 Kilometer entfernten Dreeke angereist.

Vor Ort gesellte sich Arno Winkelmann hinzu, der ganz aus Aurich kommend, eine deutlich längere Anfahrt hatte. Man kennt sich seit Jahren und verbringt regelmäßig auf Oldtimertreffen gemeinsam die Wochenenden. Fachsimpeln, klönen und dabei in der Wagenburg die Sonnen genießen. Klar, dass auch die Partner und häufig der Nachwuchs mit von der Partie sind.

Der Ostfriese ist übrigens nicht mit einem betagten Ackerschlepper nach Ridderade gefahren, sondern deutlich zügiger mit einem schwer beladenen VW Bulli. Er gehört in der Oldtimerszene einer ganz besonderen Spezies an, restauriert und sammelt historische Standmotoren. Vier von diesen Schätzchen – drei einzylindrige Deutz-Diesel und einen seltenen Bernard W1-Viertakter französischer Herkunft – stahlen den Traktoren seiner Kumpels aus Dreeke immer mal wieder die Show. Arno Winkelmann: „Derartige Aggregate trieben ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf vielen Bauernhöfen die Dreschmaschinen, Sägen, Pumpen oder Mühlen an. Heute stellen sie innerhalb der historischen Landtechnik ein spezielles und ziemlich exklusives Sammelgebiet dar. Auch wenn solche teils über 100 Jahre alt sind, handelt es sich hierbei um äußerst zuverlässige Maschinen.“

Mehr als 200 Traktoren bei Oldtimertreffen in Ridderade Fotostrecke ansehen

Nerven aus Stahl sowie eine sensible Feinmotorik waren beim Geschicklichkeitsfahren gefragt. Drei Prüfungsabschnitte galt es dabei mit dem Schlepper zu meistern. Zunächst war es Aufgabe des Fahrers, intuitiv und mit verbundenen Augen eine Distanz von 15 Metern zurückzulegen.

Beim anschließenden Slalomfahren musste er sich ganz auf die Richtungsanweisungen seines Beifahrers verlassen. Knifflig und zuweilen mit Bruch endend die letzte Aufgabe: Auf einer Rampe sollte das Vorderrad des Schleppers so nahe wie möglich an einem rohen Ei platziert werden. Nicht jedem gelang das. Der Siegerpokal – geschmiedet aus Leichtmetall und befüllt mit fünf Litern Gerstensaft – wanderte aus dem Süden Twistringens in den Norden Bassums, und zwar zu Carsten Uerkvitz aus Kastendiek und seinem Copiloten Jürgen Güssow. Beide sind Berufskraftfahrer, was sicherlich einen regelkonformen Wettbewerbsvorteil darstellte.

Auf dem Hof der Familie Helms fand ein gemütlicher Handwerker- und Bauernmarkt statt, auf dem die Händler allerlei Nützliches und Leckeres anboten. Die Feldscheune am Rand des Dorfplatzes hatten die Veranstalter zu einem Bauerncafé umgestaltet.

Derweil vergnügten sich die Kids – wenn sie sich nicht gerade mit dem Traktor über den Platz kutschieren ließen – in der Springburg und auf einem nostalgischen Karussell.