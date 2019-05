Mehr als 1 000 Besucher auf dem Museumsmarkt

+ Vom Handwerk zum fertigen Produkt.

Twistringen - Von Sabine Nölker. Die bangen Blicke gen Himmel blieben am Sonntag aus. „Es wird nicht regnen“, waren sich die Organisatoren und Besucher des Museumsmarktes einig. Und sie sollten recht behalten. Am Ende waren es weit über 1 000 Besucher, die in den Kapellenweg strömten, um zu klönen, zu kaufen, zu schauen und zu schlemmen. „Ein Erfolg auf der ganzen Linie“, sagt Silke Perin, Mitarbeiterin des Museums, erfreut.