Maverick Line-Dancers wollen in Twistringen an alte Zeiten anknüpfen

Von: Katharina Schmidt

Die Maverick Line-Dancers beim Tanzen. © Maverick Line-Dancers Niedersachsen e.v

Die Line-Dance-Gruppe „The Maverick Line-Dancers“ besteht seit 25 Jahren. Nachdem die Coronapandemie die Tänzerinnen und Tänzer ausgebremst hat, wollen sie jetzt wieder richtig durchstarten – unter anderem mit regelmäßigen Tanzabenden im Gasthaus Zur Börse in Twistringen.

Twistringen/Affinghausen – Im wilden Westen beschloss der texanische Rinderzüchter und Politiker Samuel A. Maverick (1803 bis 1870) einst, seine Rinder nicht mehr zu brandmarken. Im englischen Sprachgebrauch ist ein Maverick heute eine Person, die unabhängig, frei, ja vielleicht sogar rebellisch ist. Im Landkreis Diepholz und darüber hinaus wird dieser Begriff insbesondere mit den Maverick Line-Dancers in Verbindung gebracht, die sich nach dem besagten Rinderzüchter benannt haben.

Seit nunmehr 25 Jahren gibt es die Truppe inzwischen. Es ist allerdings etwas leiser geworden um sie – das soll sich ändern.

Die Maverick Line-Dancers wollen an alte Zeiten anknüpfen. „Ich möchte dahin, wo wir vor fünf, sechs Jahren waren“, sagt Trainer und Vorsitzender Steffen Gürlebeck. „Da waren alle eine große Familie.“

Corona-Pandemie warf Tänzer aus dem Sattel

Insbesondere die Corona-Pandemie warf die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Sattel. Nun heißt es aber wieder: Cowboyhut auf! In Affinghausen tanzen seit vergangenem November wieder 15 Mavericks im Sport- und Jugendhaus. Auch im Twistringer Gasthaus zur Börse soll der Line Dance montags neu aufleben. Vorausgesetzt, es finden sich genügend, die mittanzen.

Zu Bestzeiten übten die Maverick Line-Dancers mit insgesamt mehr als 100 Leuten an einer Handvoll Standorten, das Gasthaus zur Börse war einer davon. Viele ehemalige Tänzer sind allerdings in die Jahre gekommen. „Der Nachwuchs ist rar. Viele können sich vielleicht gar nicht viel unter Line Dance vorstellen“, sagt Mandy Gilow, Kassenwartin der Mavericks und Gürlebecks Lebensgefährtin.

Ihr ging es früher auch mal so. „Ich dachte: Das werde ich nie lernen, da verhaspele ich mich“, erzählt sie. „Aber, als ich dann den ersten Tanz konnte, konnte ich nicht genug davon kriegen. Und wenn du dann auf den ersten Partys bist, auf denen du mittanzen kannst – das war schon ein Highlight.

Leidenschaft für eine Chronik in Worte gefasst

Steffen Gürlebeck hat seine Leidenschaft für Linie Dance vor ein paar Jahren für eine kleine Vereinschronik mal in folgende Worte gefasst: „Die Faszination zu spüren, wenn auf einem Fest Tänzer in einer Reihe stehen und tanzen. Was für ein Moment! Der Fuß wippt, die Knie zittern, und schon möchte man es selbst ausprobieren. Und dann die erste Lektion, die ersten Tänze. Der Stolz, dass die Füße die Schritte wie von selbst tanzen. Und immer wieder der Spaß in der Gemeinschaft auf vielen Line-Dance-Partys erlebt. Lebenslust, Geselligkeit, Fitness und Musikgenuss.“

Sein Ziel sei, dass die Leute beim Tanzen ihren Alltag für einen Moment vergessen und mit einem Lächeln nach Hause gehen, erklärt Steffen Gürlebeck. Der Spaß stehe im Vordergrund, ohne Zwang.

Das Abenteuer Line Dance begann für ihn persönlich bei einem Motorradritt durch Irland. „Dann sitzt du da abends in Irland und siehst Leute, die an einem Sommerabend das Waschbrett rausholen, Maultrommel, Gitarre, Geige... und dann fangen die an zu tanzen. An dem Abend habe ich das erste Mal auch den Irish Stew getanzt.“ Die Geselligkeit, Gemeinschaft und Unbeschwertheit hat ihn sofort gepackt. Das Thema ließ ihn zurück in Deutschland nicht los. Eines kam zum anderen, „und dann haben wir die Gruppe hier aufgebaut“, erzählt er. Das war 1998 in Nordwohlde.

Maverick Line-Dancers sind im Gasthaus Haake große geworden

Die Maverick Line-Dancers sind im Bassumer Gasthaus Haake große geworden. „Hannes und Elke Bak sind die, die uns eigentlich dazu gemacht haben, was wir sind“, sagt Gürlebeck über die damaligen Wirte.

Ein weiterer Name, den er hervorhebt, ist der von Werner Fenske. Von ihm haben die Maverick Line-Dancers im Jahr 2014 das Country-Oster-Festival 2014 übernommen, das bis dato in Nienburg beheimatet war. 2014 richteten die Maverick Line-Dancers das Festival dann in Twistringen aus, danach bis 2017 in Asendorf. „Und danach konnte sich unser Verein das einfach nicht mehr erlauben“, bedauert Mandy Gilow. Es wurde zu teuer.

Line Dance Beim Line Dance wird, wie der Name schon sagt, in Linien neben- und hintereinander getanzt. Es sind festgelegte, sich wiederholende Figuren, die synchron von der Gruppe getanzt werden. Line Dance ist für Tänzer jeden Alters geeignet und unterscheidet sich im Wesentlichen von anderen Tanzarten durch den Verzicht auf den Partner, ohne wirklich alleine zu tanzen.

Auch das Festival soll wieder aufleben, wenn vielleicht auch in etwas anderer Form. Gespräche und Verhandlungen laufen bereits. Die Line Dancer würden sich in dem Zusammenhang über Personen oder Vereine freuen, die Lust haben, das Festival zu unterstützen. Zum Beispiel könnte die Tanzveranstaltung mit einer Oldtimerausstellung kombiniert werden, gaben Mandy Gilow und Steffen Gürlebeck ein Beispiel.

Und: Natürlich würden sie sich über weitere Tänzerinnen und Tänzer freuen.

Mittanzen

Wer sich vorstellen kann, in Twistringen montags mitzutanzen, erreicht Steffen Gürlebeck telefonisch unter 01709030133. Er erteilt dann im persönlichen Gespräch alle weiteren Infos.