Mit Tennisrekord ins Guinness-Buch - Masurenko: „Wir sind so stolz“

Marhorst - Jetzt ist es offiziell: Der Marhorster Christian Masurenko und sein Freund und Tennispartner Dennis Heitmann aus Herford sind die amtierenden Weltmeister im längsten Single-Tennismarathon und werden nun als solche im online-Guinness-Weltrekord-Buch geführt.

Ende Juli vergangenen Jahres gingen die beiden Sportler unter großem Medienrummel an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Bei 79 Stunden und 9 Minuten stoppte die Uhr auf der Tennisanlage in Marhorst. Damit überboten Masurenko und Heitmann den bis dahin aktuellen Rekord um 15 Stunden und 9 Sekunden.

Am Montagmittag erreichte die Ausnahmeathleten die lang ersehnte E-Mail des Management Team Guinness World Records. „Die Freude ist riesig, wir sind so stolz“, erklärt Masurenko in einer ersten Stellungnahme am Abend.

Und: „Es ist eine tolle Sache für unser Dorf.“ Denn die erzielten Einnahmen fließen zu 100 Prozent in das ab 2019 geplante neue Dorfgemeinschaftshaus in Marhorst. Dennis Heitmann erreichte die Nachricht bei einer MatheVorlesung an der Uni in Hamburg. „Geil. Mehr hat er nicht geschrieben. Einfach nur geil“, so Masurenko.

sn