Großtagespflege startet: „Zur Not arbeiten wir die Nächte durch“

Zwei Tagesmütter an der Sulinger Straße

+ © Nölker Tolle Märchenmotive haben (v.l.) Nils Binhammer, Sonja Burmeister und Piet Drettmann an die Wand gemalt. © Nölker

Scharrendorf - Von Sabine Nölker. „Können wir das schaffen?“ – „Ja, wir schaffen das!“ Das sind die am häufigsten gesprochenen Sätze zwischen Martina Drettmann und Stina Schulte der vergangenen Tage. Die beiden Tagesmütter, die am Montag die erste Großtagespflege in Twistringen eröffnen, sind zur Zeit in die Rollen zweier Bauarbeiterinnen geschlüpft. Unterstützung erhalten sie von ihren Familien. „Aber es gibt wirklich noch viel zu tun“, so die engagierten Frauen. „Zur Not arbeiten wir die Nächte durch!“