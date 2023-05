Heiligenloher baut selber Lastenräder - und will sein Wissen weitergeben

Von: Katharina Schmidt

Heute: Matthias Wessels mit zwei selbst gebauten Lastenrädern. © Schmidt

Ob es darum geht, das Kind in die Kita zu bringen oder den Wocheneinkauf zu transportieren: Lastenräder erleben derzeit einen Aufschwung. Dabei muss ein solches Rad nicht teuer sein. Und es geht auch ohne Elektromotor. Dafür möchte Matthias Wessels aus Heiligenloh sensibilisieren. Er baut seit Jahren Lastenräder und will sein Wissen jetzt weitergeben.

Heiligenloh – „16. Juli 1992“: Das klein gedruckte Datum verrät, dass der Zeitungsartikel schon mehr als 30 Jahre alt ist. Matthias Wessels faltet das vergilbte Papier auseinander. Ein Foto ist darauf zu sehen. Es zeigt einen Sergeant, der eine englische Ärztin per Lastenrad durch die Stadt Sarajevo fährt. Eine Szene aus dem Bosnienkrieg, überschrieben mit den Worten: „UNO-Soldaten akzeptieren jedes Fahrzeug.“ Das Bild, genauer gesagt das darauf abgebildete Lastenrad, ist Matthias Wessels damals ins Auge gefallen. „Und dann habe ich mit meinem Bruder geschnackt, ob man so etwas nicht selber bauen könnte.“

Damals: Probefahrt mit dem Rohling. © Privat

Kann man. Wessels legt den Zeitungsbericht beiseite und holt ein Foto hervor. Darauf abgebildet: Seine hochschwangere Frau Annette am 1. Mai 1993 auf dem allerersten Lastenrad, das Matthias Wessels mit seinem Bruder zusammengebaut hat. Es war sozusagen die Jungfernfahrt. Monatelang hatten die Brüder getüftelt, herumprobiert, geschweißt und geflext. „Kein Superflitzer, aber ein einkaufspraktisches Vehikel mit einer großräumigen Truhe vorne drauf“, schrieb die Kreiszeitung in jenen Tagen über das Ergebnis. Das knallrote Gefährt erregte Aufmerksamkeit. Solch ein Lastenrad, und dann auch noch selbst gebaut, war eine Besonderheit; wenngleich es Lastenfahrräder auch schon Ende des 19. Jahrhunderts gab. Inzwischen hat Matthias Wessels schon acht Lastenräder gebaut, hinzukommen drei Liegeräder und fünf Tandems. Mit seinem Beruf hat das alles nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Während Matthias Wessels privat seit vielen Jahren gerne Sachen zusammenbaut, geht’s in seinem Job ums Zerlegen: Er ist gelernter Schlachter.

Baustellenfahrt per Rad? Kein Problem! © Wessels

Mal baut der Heiligenloher alte Fahrräder um, mal schweißt er die Rahmen komplett selber. Manchmal bastelt er auch ganz andere Dinge zusammen, von Pflanztischen bis hin zu Schaukelstühlen. Das Schweißen hat er von seinem Bruder gelernt, Matthias Wessels wird aber auch nicht müde, sich selbst immer wieder Neues beizubringen.

Kostenloser Informations- und Interessensaustausch

In Form eines kostenlosen Informations- und Interessenaustausches will er sein Wissen rund um den Bau von Lastenrädern, das er über die Jahre angesammelt hat, weitergeben. Es gibt zwei separate Termine: am 10. und am 17. Juni, jeweils ab 10 Uhr in bei Wessels zu Hause in Heiligenloh. Es handelt sich dabei nicht um Workshops, sprich, es geht nicht darum, Räder direkt vor Ort umzubauen. Vielmehr will Wessels den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den Weg geben, worauf sie achten müssen. „Ich möchte den Leuten begreiflich machen, dass man nicht unbedingt immer alles mit Geld machen muss. Dass man auch günstig an Sachen rankommt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, sich schlau macht und sich handwerkliches Geschick erarbeitet.“ Es gebe auch viele günstige Lastenräder gebraucht im Internet. Man müsse nur wissen, worauf es beim Kauf zu achten gilt.

Die erste richtige Fahrt im Mai 1993. © Privat

Per Lastenrad hat Matthias Wessels schon beim Hausbau schwere und sperrige Baumaterialien transportiert, einen Umzug innerhalb Heiligenlohs gewuppt und seine Kinder beim Urlaub in Fischland umherkutschiert. Auch, als sie noch kleiner waren, fuhr er sie mit der Babyschale im Lastenrad umher. Alles ohne Elektroantrieb.

Es geht auch ohne E

„Die Übersetzung ist so leicht gemacht, so weit heruntergeschraubt, dass man mit den Lastenrädern trotzdem vernünftig fahren kann. Wir wollen ja keine Rennen fahren“, erklärt Wessels. Auch für schwerere Lasten brauche es als gesunder Mensch keinen E-Antrieb. „Bei Weitem nicht.“

Nicht nur mit seinem Lastenrad tritt Wessels regelmäßig in die Pedale. Im Urlaub darf es gerne das Tandem sein. Und das Liegerad, wenn’s mal etwas schneller gehen soll. So ist er zum Beispiel mehr als zwanzig Jahre bei Wind und Wetter zur Arbeit geradelt – „aus Überzeugung.“

Anmeldung Infoaustausch: Die Informations- und Interessenaustauschveranstaltungen am 10. und 17. Juni bietet Matthias Wessels in Zusammenarbeit mit der Stadt Twistringen im Zuge des Stadtradelns an. Anmeldungen nimmt Twistringens Klimaschutzmanagerin Lydia Geerken telefonisch oder per E-Mail bis zum 8. Juni an: 04243 / 413104. l.geerken@twistringen.de