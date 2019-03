1,7 Promille: Radfahrer fährt betrunken gegen Baum

Ein betrunkener Radfahrer ist in Borwede gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Der 41-Jährige hatte 1,7 Promille im Blut.

Borwede - Der 41-Jährige aus Ehrenburg war am Sonntagabend mit seinem Fahrrad an der K102 zwischen Borwede und Ehrenburg unterwegs. Auf der Strecke verlor er die Kontrolle über sein Rad und prallte am Straßenrand gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Ehrenburger einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille fest. Daraufhin wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa