Während Schützenumzug: Mann fährt mit Auto auf Polizistinnen zu

Mit einem Strafverfahren muss nun ein 67-Jähriger rechnen. Er war in Twistringen auf zwei Polizistinnen zugefahren. Diese mussten zurückweichen.

Twistringen – Ein 67-Jähriger hat Sonntag für einen Eklat gesorgt. Am Rande des Schützenfestumzugs in Twistringen war er auf zwei Polizeibeamtinnen zugefahren – offenbar aus Ärger darüber, dass die Straßen gesperrt war. So berichtet es die Polizeiinspektion Diepholz in einer Mitteilung.

(Symbolbild)

Der Mann war demnach von der Langenstraße auf die B 51 gefahren. Doch die Einmündung der Langenstraße war aufgrund eines Schützenumzugs abgesperrt. Zwei Polizistinnen sicherten die Stelle. „Als sie dem Fahrer die Situation erklärten, reagierte dieser sehr erbost und wollte trotzdem in die B 51 einbiegen“, heißt es in der Mitteilung.

Plötzlich soll der Mann auf eine der Beamtinnen zugefahren sein. Diese schrie ihn an, den Wagen zu stoppen. Der 67-Jährige stoppte, fuhr dann aber rückwärts auf die zweite Polizistin zu. Auch sie musste zurückweichen. Als sie den Mann kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit dem Auto. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Dort gab er an, nur gewendet haben zu wollen. Von den Aufforderungen der Polizistinnen habe er nichts mitbekommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Auch Teilnehmer des Schützenumzugs hatten den Vorfall mitbekommen. Sie seien über das Verhalten des Autofahrers „entrüstet“ gewesen, heißt es.