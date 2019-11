Sanierung der B51: „Man muss von 2022 ausgehen“

Baubeginn hängt von OOWV ab

+ Auf großes Interesse stoßen die Ausbaupläne. Foto: Wilke

„Man muss von 2022 ausgehen. Ein Baubeginn in 2021 würde mich sehr verwundern“, erklärt Jürgen Callies am Mittwochabend im Forum des Twistringer Gymnasium bei der Vorstellung der Sanierungspläne für die B51. Der Sachgebietsleiter Planung bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg erklärt den mehr als 150 Zuhörern das vorläufige Zeitfenster.