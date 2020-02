Märchen musikalisch erzählt

Twistringen - Von Sabine Nölker. Das Twistringer Blasorchester lädt zum großen Frühjahrskonzert „Das klingende Märchenbuch“ für Samstag, 7. März, ab 19.30 Uhr in das Forum des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums ein. Auf den Notenpulten liegen dann Märchenvertonungen sowie Musical-Melodien. In die Rolle des Erzählers schlüpft an diesem Abend Hans-Joachim „Mocky“ Mock.

Unter Leitung des Dirigenten Oscar Alemany Lopez wollen die Musiker ihr Publikum an diesem Abend verzaubern – mit Musik und Erzählungen von Rapunzel, den Bremer Stadtmusikanten, Don Quijote und Pinocchio. „Eine absolute Premiere in der Region“, freut sich Lopez. „Sozusagen Opernmusik ohne Gesang, dafür mit Erzählungen.“

Für „Mocky“ eine Herausforderung. Denn alles muss zeitlich genau auf den Punkt gebracht werden. Dafür nimmt er nicht nur an den wöchentlichen Proben teil, sondern reist mit dem Orchester auch zum Probenwochenende, kurz vor dem Konzert. Als Erzähler müsse er seinen Einsatz punktgenau treffen und dann in einer von Lopez vorgeschriebenen Zeit mit der Erzählung zu Ende kommen. „Die liegt zwischen neun und 48 Sekunden“, was gar nicht so leicht sei. „Denn Märchen müssen in Ruhe erzählt werden, damit sie wirken“, so der Dirigent. Dies sei für alle eine große Herausforderung. „Aber wir schaffen das“, sind sich alle einig. „Eigentlich hören wir das Erzählte gar nicht, sondern konzentrieren uns voll und ganz auf unser Spiel“, sagt Katharina Meyer. „Ist mal etwas ganz Anderes“, fügt Johannes Fieweger hinzu.

Die Texte zu den einzelnen Stücken hat Uta Hoffmann geschrieben. „Das hat richtig Spaß gemacht“, so die Pressesprecherin des Orchesters. Die Idee kam von Lopez. „Ich liebe Filmmusiken, und es gefällt mir, wenn Musik eine Geschichte erzählt.“

Mock, der vor über 25 Jahren bereits mit dem Blasorchester Auftritte hatte – damals als einer der legendären Blues Brothers – freut sich auf den Abend. Nicht nur auf seine Aufgabe als Märchenerzähler, sondern auch als Moderator. Mit guter Laune und Witz will er die Gäste durch das Programm führen.

Neben den Märchen dürfen sich die Zuhörer auf ein musikalisch vielfältiges Programm freuen. Ob mit dem dramatischen Marsch „Ewigkeit“ aus dem Tanz der Vampire, romatischen Melodien wie „Somewhere over the Rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“ oder dem Walzer „Gaston“ aus „Die Schöne und das Biest“. Sie alle erzählen eine Geschichte von wundersamen Begegnungen und beweisen, dass Märchen noch lange nicht out sind.

Wie immer bei Konzerten des Blasorchesters, präsentiert sich auch der Nachwuchs. So werden die jungen Musiker, die unter dem Namen „Lips & Sticks“ auftreten, unter Leitung von Susanne Milkus ebenfalls einen Einblick in ihr Können zeigen.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für zehn Euro im Bürgerservice der Stadt, bei der Volksbank Twistringen, Siemers Elektro und der Mühlenapotheke sowie bei den Ensemblemitgliedern. An der Abendkasse sind zwölf Euro zu zahlen.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.