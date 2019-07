Sommernacht am 26. Juli beim MacGyver unter den Gärtnern in Twistringen

Zu Besuch bei Heinrich und Beate Bellersen

Im Garten gibt es viel Neues zu entdecken, das Orgateam hat sich schon mal umgeschaut.

Twistringen - Von Sabine Nölker. Schon längst ist die ehemals „Italienische Nacht“ im Garten der Familie Bellersen in Mörsen kein Geheimtipp mehr. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Twistringen in Kooperation mit der Arbeitsgruppe der Gästeführer, der Bäckerei Weymann sowie dem Weinladen Beverino und der Familie Bellersen einen Abend auf dem großen Areal – am Freitag, 26. Juli um 19 Uhr. Allerdings unter dem neuen Namen „Sommernacht“.