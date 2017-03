Maas eröffnet Outlet in Twistringen

Twistringen/Bassum - Mode in guter Qualität zu einem Super-Preis – das bietet Michael Maas, Geschäftsführer des Modehauses Maas, künftig ganzjährig an. Seit Donnerstag können Schnäppchenjäger in Twistringen sozusagen auf Dauerjagd gehen. Michael Maas startet mit einem neuen Konzept: Outlet.

Fresh war gestern, heute eröffnet Maas-Outlet. Am alten Standort an der Bahnhofstraße 5 in Twistringen findet die moderne und modebewusste Frau alles, was ihr Herz begehren könnte: Kleidung in guter Qualität zu einem sehr günstigen Preis, eben zu einem Outlet-Preis.

Twistringen statt Bremen

Maas: „Wir haben die Filiale umgebaut und aufgefrischt – neue Farbgebung, neues Layout, das bewährte Personal aber bleibt.“ Auf 110 Quadratmetern gibt es Mode von Street One, Cecil, Tom Taylor und, um die junge Generation anzusprechen, auch von Only. Schuhe und Accessoires sind ebenfalls im Angebot. „Outlet ist ein spannendes Thema und wird nachgefragt“, sagt Michael Maas. Er hofft, damit noch mehr Kunden zu binden und in der Region zu halten. Warum also ins Outlet-Center nach Bremen fahren, wenn Twistringen ein solches Angebot ebenso vorhält?

Maas verkauft dort unter anderem Überhang aus dem eigenen Betrieb. Außerdem bestücken ihn die Lieferanten künftig mit Überhang und Ware aus vorherigen Kollektionen.

Derzeit kein Angebot von Männermode

Maas-Outlet hat mittwochs bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Montags und dienstags bleibt das Geschäft vorerst geschlossen. „Wir wollen diese Tage nutzen, um unsere Strukturen aufzubauen.“

Die Mitarbeiter seien begeistert und finden das Konzept spannend, erzählt der Geschäftsführer. Diese Reaktion erhofft er sich nun auch von seinen Kunden.

Heute gibt es neben einem Begrüßungssekt ganz viele spezielle Sonderangebote.

Männer werden noch nicht fündig in Twistringen. „Mal gucken, wenn Männermode dort stark nachgefragt wird, überlegen wir uns was“, verspricht Maas. Er hat noch viele weitere Ideen.

Das Modehaus Maas beschäftigt mit seinen Häusern in Bassum, Syke und Twistringen rund 50 Mitarbeiter und stellt seit Jahren in der Region einen wichtigen Ausbildungsbetrieb dar.

al