„Luther rockt...“ – ein Jubiläumsfest für die ganze Familie

Die Twistringer Martin-Luther-Gemeinde feiert das 125-jährige Kirchenbestehen am Wochenende

+ Twistringens Gästeführerin Marion Urbanski stellt Besuchern den n Altarraum der evangelischen Kirche vor. Foto: Theo Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Der Grundstein wurde am 4. April 1893 gelegt und die Einweihung am 15. Juli 1894 gefeiert: Die Martin-Luther-Kirche an der Bahnhofstraße in Twistringen ist schon 125 Jahre alt. Backsteine und Glasurziegel stammten seinerzeit aus der örtlichen Ziegelei Sunder. Nicht viele Twistringer Firmen waren am Bau beteiligt, die meisten kamen aus Hannover. Und eine Besonderheit: Die Kirche hat bis auf den Altarraum kein gemauertes Gewölbe, sondern eine Holzdecke. Spitzbögen und Rosetten sind typisch für die Neugotik.