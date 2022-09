Schwimmpark Twistringen: Das Gesamtkonzept stimmt

Von: Sabine Nölker

Vorsitzender Peter Schwarze und der zweite Vorsitzende Peter Jürgens werden einstimmig wiedergewählt, während Metta Steenken als Kassenwartin und Christian Masurenko als Schriftführer neu im Vorstand sind. Erster Gratulant war Bürgermeister Jens Bley. © Sabine Nölker

Eine Umfrage ergab, dass die Badegäste des Schwimmparks Twistringen sehr zufrieden sind. Sie loben die Umgebung und Wassertemperatur.

Twistringen – „Mehr als 100 000 Euro sind in den letzten zwölf Monaten als Mehrwert in den Schwimmpark geflossen“, sagte Peter Schwarze, Vorsitzender des Fördervereins Schwimmpark am Mittwochabend vor rund 30 Vereinsmitgliedern. „Diese Perle sollen wir weiterhin nutzen“, fordert Bürgermeister Jens Bley ein. Dafür würden Verwaltung und Politik „alles“ tun.

Bei angenehmen Temperaturen tagte die Mitgliederversammlung auf der Terrasse der „Twuster Perle“. Nachdem Schwarze die Regularien abgearbeitet hatte, bat er Mette Steenken über eine von ihr und Anja zum Hingst initiierten Online-Umfrage zu berichten. Gemeinsam hatten die beiden Schwimmpark-Fans einen Fragebogen entwickelt, den 796 Personen ausfüllten. 549 davon komplett. „30 Prozent davon waren in der Saison 2021 nicht einmal im Schwimmpark zu Gast.“ Demnach hätte sich gezeigt, dass bei den Menschen eine große Zufriedenheit über das Bad im Moor vorherrsche. Vor allem lobten sie die idyllische Umgebung, das Gesamtkonzept, die Wassertemperatur, die dank der Fernwärme von Gemüse Meyer auch nach Abschalten des Gases angenehm warm gehalten wurde und auch die Sport- und Schwimmangebote sowie den Kiosk ließen sie lobende Worte zukommen.

Negativ seien die damaligen Öffnungszeiten, die Sauberkeit und Pflege des Bades und der sanitären Anlagen aufgestoßen. „Doch es herrscht vor allem eine große Dankbarkeit, dass es den Schwimmpark gibt“, endete Steenken. Die Stadtverwaltung hat diese Umfrage in ihre Saisonplanung mit aufgenommen. Es konnte eine Kooperation mit den Delmewerkstätten geschlossen werden, die die Pflege der Anlage in diesem Jahr übernommen hat. Ebenfalls sei die Kooperation zwischen den Stadtwerken und dem Schwimmpark beziehungsweise der Stadt Twistringen mehr als positiv ausgefallen. Mit dem neuen Betriebsleiter Torben Jüttner habe man einen kompetenten Mann an der Seite gehabt. „Die Verwaltung ist sehr zufrieden mit Herrn Jüttners Führungsrolle“, so Jens Bley. „Aber die Sauberkeit des Bades ist nicht die Aufgabe der Schwimmmeister“, nahm er ihn aus der Verantwortung. Am Ende entschuldigte sich der Bürgermeister für die verkürzten Öffnungszeiten am Ende der Saison und erklärte: „Ich hatte meine Gründe.“

20000 Euro für Abenteuerspielplatz gesammelt

In Bezug auf den neuen Spielplatz offenbarte er: „Ich habe eine Vision.“ Damit wolle er mit der Zeit einen Mehrgenerationentreff und ein Outdoor-Fitness-Angebot neben dem Abenteuerspielplatz schaffen.

Schwarze klärte die Versammlung im Anschluss an die Anschaffungen für den Schwimmpark auf. Darunter seien zwei große Posten gewesen. Der Abenteuerspielplatz, für den der Verein mehr als 20 000 Euro gesammelt habe sowie die Sanierung von zwei Duschen für Menschen mit Einschränkungen. Die Firmen Freer und Funke hatten dafür eigens ein Azubiprojekt auf die Beine gestellt, sodass am Ende die Kosten im Rahmen bleiben konnten.

Die Mitglieder hatten jedoch auch noch einige Verbesserungsvorschläge mitgebracht. Eine Solaranlage auf dem Dach des Schwimmparks zur Eigenversorgung, Verringerung der Warm-Duschphasen, um Energie zu sparen sowie mehr Veranstaltungen für die Jugend.

DLRG freut sich über Zulauf von Kindern und Jugendlichen

Dass im Schwimmpark auch andere Vereine im Sommer ein Zuhause haben, betonte Schwarze im Anschluss. Der TV Heiligenloh habe zwölf Kurse angeboten, an dem im Schnitt 160 Leute wöchentlich teilnahmen. Die Volleyballer waren Dauergäste und auch die DLRG freut sich über einen massiven Zulauf von Kindern und Jugendlichen. „Ein Zeichen für vorbildliche Nachwuchsarbeit“, lobte Schwarze.

Am Ende gab es Vorstandswahlen. Schwarze ging dabei einstimmig als erster Vorsitzender hervor und verlängert somit seine Amtszeit für weitere drei Jahre ebenso wie sein Stellvertreter Peter Jürgens. Neu im Vorstand sind Metta Steenken, die den Posten der Kassenwartin von David Nordmann übernahm. Christian Masurenko ist Schriftführer und löste Inge Korthe ab.