Großes Lob im neuen Budo-Bundesleistungszentrum in Twistringen

Twistringen - Von Sabine Nölker. „Die Arbeit Ihres Vereins hat einen Leuchtturmcharakter für ganz Niedersachsen“, lobte am Sonnabend Clemens Kurek, Stiftungsmanager der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. „Wir sind auch zukünftig bereit, weitere Projekte des Budo-Shin-Dojo zu unterstützen,“ betonte Kurek bei der Präsentation der neu gestalteten Halle am Mühlenacker. Danach ernannte der Landesvorsitzende des Yoshinkan Nordrhein-Westfalen, Marcus Bartsch, das Dojo zum Bundesleistungszentrum des Yamabushi Ryu Kyujutsu.

560 Stunden an Eigenleistungen hat die ehemalige Budo-Sparte des SCT in die Neugestaltung der früheren Gymnastikhalle in der Sporthalle Am Mühlenacker gesteckt. Am Sonnabend präsentierte sie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport das Budo-Shin-Dojo und erhielt dafür Lob von allen Seiten.

„Was ihr hier aufgebaut habt, ist eine erstaunliche Leistung“, so der stellvertretende Landrat Volker Meyer, der auch für den Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann sprach. „Wir sind fasziniert, was ihr vom Budo-Sport für Twistringen und den SCT an fantastischer Werbung gemacht habt.“ Meyer weiter: „Ihr hattet einen Traum, und dieser Traum ist heute in Erfüllung gegangen.“ Der Landkreis werde in Zukunft dafür sorgen, dass die Schulen und Sporthallen nach und nach saniert würden.

Frank Hömer, stellvertretender Twistringer Bürgermeister, dankte den Sportlern für das, was hier auf die Beine gestellt wurde. „Ihr macht alles mit ganzem Herzen und habt dieses Leistungszentrum verdient.“ Ab sofort würde dort an sechs Tagen die Woche trainiert, zuzüglich der Stunden, in denen im Schulsport die Grundlagen des Budo an die Schüler der Haupt- und Realschule und des Gymnasiums vermittelt werden.

Ohne Sponsoren wäre laut Spartenleiter Rainer Grytt dieses Leistungszentrum ein Traum geblieben. Größter Unterstützer mit 8 000 Euro ist die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, die 2009 ins Leben gerufen wurde. Insgesamt wurden in den letzten Jahren 3 600 Projekte mit 22 Millionen Euro unterstützt, 80 davon im Landkreis Diepholz. „Vereine und Projekte sind das Fundament der Bürgergemeinschaft“, so Stiftungsmanager Kurek. „Dieses Projekt ist dafür beispielhaft.“ Bereits in den Vorjahren habe die Stiftung einige kleinere Projekte der Budosparte im SCT gefördert.

Anschließend konnten die geladenen Gäste sich davon überzeugen, dass die Spendengelder in Höhe von mehr als 12 000 Euro von den Aktiven des Budo Shin Dojo gut angelegt wurden. Den Besuchern öffnete sich eine andere Welt, als sie die kleine Halle betraten: japanische Bilder, Kampfsportwaffen und nicht zuletzt die Zielscheiben für das Langbogenschießen zieren die einst kahlen Wände.

Jörn Mohrlüder gab mit einigen Budosportlern ein paar Einblicke in die japanischen Kampfkünste. Wer sich für diesen Sport interessiert, hat am 25. August in der Stöttinghauser Hünenburg die Möglichkeit, bei der dritten offenen deutschen Langbogenmeisterschaft sowie am 29. und 30. September am Budo-Wochenende weitere Eindrücke zu sammeln.