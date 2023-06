Letzter Auftritt für Andreas Tegeler von Red Light District beim Brenndorf Classic

Von: Sabine Nölker

Freuen sich auf den Auftritt: Die Twistringer Band Red Light District. Im Hintergrund übergibt Andreas Tegeler (l.) seine Sticks an Thomas Baier. © Sabine Nölker

Es ist der letzter Auftritt für Andreas Tegeler von der Twistringer Band Red Light District beim Brenndorf Classic. Der Moment markiert die Zeit, die Drumsticks an Thomas Baier weiterzugeben.

Twistringen – Seit Anfang 2018 tourt die Twistringer Band Red Light District durch die Lande, um Rockhits der letzten 40 Jahre auf die Bühne zu bringen. Nun übergibt Drummer Andreas „Theo“ Tegeler symbolisch seine Sticks an Thomas Baier. „Es fällt mir schwer, aber die Zeit ist einfach zu knapp geworden, um der Band gerecht zu werden“, sagt der Vollblut-Drummer. „Dafür haben die Jungs mich jetzt vom Altenteil geholt“, sagt Baier lachend. Der 59-jährige Sulinger hat bereits in mehreren Coverbands gespielt und kann auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken.

Gegründet wurde die Band von Sänger André Jürgens. Er hat die Mitglieder vor sechs Jahren zusammengebracht. „Damals wollte ich unbedingt wieder regelmäßig Musik machen“, erinnert sich der Frontman der Band. „Es war schon immer ein Wunsch von mir, mit Theo auf der Bühne zu stehen“, gibt er zu. „Theo war neben anderen Twistringer Musikern mein Idol in jungen Jahren und hat mich sozusagen zur Musik gebracht.“

Mit Bassist Marco Behnke und Gitarrist Gerd Hartjens wollte er spielen, weil er wusste, er kann sich auf die beiden jederzeit verlassen. „Und das brauche ich, das regelmäßige Üben.“ Gerd Hartjens sprach dann seinerzeit den Wunsch aus, einen zweiten Gitarristen mit an Bord zu nehmen, „da es sich einfach geiler anhört.“ Wunschkandidat war Frank Schwenker, der auch sofort zusagte.

Sechs Jahre zogen sie zusammen von Bühne zu Bühne, coverten Songs von den Foo Fighters, von Guns‘N‘Roses, Journey, Kings Of Leon, Metallica und vielen weiteren Rockgrößen.

Während der Corona-Pandemie spielten sie 2021 die Reload-Corona-Tour und hatten an einem Tag sechs Auftritte an sechs verschiedenen Orten. Los ging es in Bremen, dann Syke und Dinklage sowie Groß Lessen und Sulingen. Der Höhepunkt war der Abschluss im Stadion des SC Twistringen. „Wir hatten ein tolles Team und super Techniker dabei, ohne die wir das nicht geschafft hätten“, so Jürgens.

Erinnerungen, die Theo Tegeler den Abschied nicht gerade leicht machen. Aber er spielt noch in zwei weiteren Bands, und mit Poverty‘s No Crime geht es im September erst nach Atlanta (USA), zu einem Open Air, und danach ins Studio, um ein weiteres Album aufzunehmen.

Thomas Baier kennt Kumpel Theo schon viele Jahre und ist erfreut, von ihm die Sticks zu übernehmen. „Meine ersten Auftritte werde ich am 22. Juli in Bremen und später bei Rock die Anna in Twistringen haben“, aber ein bisschen Lampenfieber habe er schon.

Tegeler wird bei den Brenndorf Classics seinen letzten Auftritt mit Red Light District über die Bühne bringen. Darauf freut er sich besonders, obwohl er zwei weitere Auftritte an diesem Abend haben wird. Auch Gerd Hartjens, der einzige der Musik studiert und sein Diplom in klassischer Gitarre abgelegt hat, sieht dem Wechsel mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Marco Behnke, dessen Karriere mit 14 in der Punkband „Rastafari Panx“ begann, freut sich auf die neue Herausforderung mit „Tommi“. Genau wie Frank Schwenker. Mit neun Jahren begann seine musikalische Karriere an der Heimorgel. Er spielte bereits in jungen Jahren auf Geburtstagen, Firmenfeiern und bei anderen Anlässen. „Sogar bei der 750-Jahr-Feier von Wehrbleck vor Rita Süssmuth“, fügt er hinzu. Ganz anders war es bei Thomas Baier, der nach eigener Aussage nie wirklich talentiert war und hart an seinen Drums gearbeitet hat.

Für André Jürgens ist neben der Musik der Showeffekt, den die Band bietet, inzwischen sehr wichtig geworden. „Ich möchte wirkliches Entertainment bieten.“ Mit viel Knall, Nebel, Feuer und Pyrotechnik. „Das spitzt uns Musiker wirklich an“, fügt Hartjens hinzu.

In Twistringen zu sehen ist Red Light District am heutigen Samstag bei den Brenndorf Classics und am 1. September bei Rock die Anna.

Am heutigen Samstag spielen acht Bands auf dem Centralplatz – alles bei freiem Eintritt.

Die erste Band steht ab 15 Uhr auf der Bühne: Blacktron. Weitere Mitwirkende sind Bucket of Death, Poverty‘s No Crime, Scythe Beast, Gumpen, Bier und Blues, Red Light District, Rockfabrik und Wednesday Overdrive.