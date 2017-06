Letzte Hand am großen Gig: Ziegelei Open Air vor dem Start

Twistringen - Von Robin Grulke. Morgen ist es soweit: Das Open-Air-Festival an der Alten Ziegelei in Twistringen startet um 17 Uhr. Damit der Zeitplan eingehalten wird, rotiert und rangiert das Team um Organisator René Beckmann seit Wochenbeginn ohne Unterlass.

Nun konnte Beckmann endlich die Hauptbühne in Empfang nehmen. „Jo, dann zieh’n wir die grade, die Ecke kommt hierhin.“ René Beckmann fuchtelt mit den Händen, macht ein paar Schritte zurück und wartet, bis Kai Kubisch seinen Bühnenanhänger vor der Baumfront am Ende der Festivalwiese abgestellt hat. „Passt!“ So hat Beckmann sich das vorgestellt.

Aufbau der Bühne viel einfacher als früher

Der Bühnenaufbau ist seit zwei Jahren nicht mehr das aufwendige Spektakel, das es einmal war. Hat man damals noch mit zehn Leuten einen kompletten Tag damit zugebracht, die Konstruktion zu installieren, macht Kubisch das heute im Alleingang. Seine Firma bietet mobile Bühnen für diverse Veranstaltungen, von Visbek Rockt bis zur NDR Landpartie.

Teils mechanisch, teils hydraulisch lässt Kubisch die Bühne aufklappen, um den klobigen Anhänger in eine Open-Air-Bühne für Bands wie die Black Star Riders und Rumble on the Beach zu verwandeln. Doch nach der Bühne ist es mit der Vorbereitung des Festivals noch lange nicht getan.

Die Halle ist vorbereitet

+ René Beckmann hat bei den Vorbereitungen für das Festival den Hut auf. Sein Job: „Dass die Leute mit Arbeit versorgt sind.“ © Grulke „Dienstag haben wir klar Schiff gemacht“, berichtet René Beckmann. Seitdem ist die Halle für die Aftershow-Party aufgeräumt, ausgefegt und für die Bands vorbereitet. Dazu gehören auch die Künstlergarderoben im hinteren Teil der Alten Ziegelei. Dafür haben die Bandmitglieder mitunter genaue Vorstellungen: „Es kommt schon vor, dass du ‘ne Flasche Champagner oder einen bestimmten Whiskey besorgen musst.“

An diesem Wochenende kümmert sich das Team der Alten Ziegelei neben den Besuchern nämlich auch um die Künstler – immerhin liefern die ihre Show ab, ob es nun nieselt oder die Sonne scheint. Gestern fegte noch der Wind mit vereinzelten Schauern über das Gelände, für das Wochenende erhofft Beckmann sich bessere Bedingungen. „Wenn’s stark regnet, weiß ich nicht, was wir dann machen. So’n bisschen muss man wegstecken können!“

Wegen kleiner Schauer brauchen sich die Festivalgäste auch keine allzu großen Sorgen machen. Am Donnerstag rollen die Wagen auf das Gelände, bei denen die Besucher sich unterstellen und Essen kaufen können.

Mit der Verpflegung sind dann auch die meisten Punkte auf Beckmanns To-Do-Liste abgehakt. Morgen will das Team noch die Theken mit Getränken bestücken „und alles ein bisschen hübsch machen“, meint Beckmann. Dann steht dem Open-Air-Festival bei der Alten Ziegelei nichts mehr im Weg.