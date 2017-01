Twistringen - „Bis in die 1940er-Jahre wurde in den Schulen die deutsche Kurrentschrift gelehrt. Lesen kann sie heute kaum mehr jemand. Doch in vielen alten Schriftstücken ist sie noch präsent. Das Twistringer Stadtarchiv macht daher ein neues Angebot: Eine Lesehilfe für die Kurrentschrift. Ab heute, danach jeweils dienstags von 16.30 bis 18 Uhr.

„Die Kurrenschrift wird oft fälschlich als Sütterlin-Schrift bezeichnet“, erklärt Twistringens Stadtarchiv-Leiter Friedrich Kratzsch. Tatsächlich sei Sütterlin eine spezielle Form der deutschen Kurrentschrift mit verkürzten Ober- und Unterlängen.

Wer hat noch Briefe, Urkunden oder Pläne?

Viele können laut Kratzsch diese Schrift nicht mehr lesen, verfügen aber manchmal über Schriftstücke wie Briefe, Urkunden, Grundstücks- und Erbunterlagen, Pläne, Hefteinträge, Poesiealben, Aufzeichnungen der verschiedensten Arten und würden gerne etwas über deren Inhalt erfahren.

Deshalb nun dieses Angebot des Archivpflegers im Rathaus, um nicht identifizierte Wörter zu benennen, den Inhalt vorzulesen oder wenigstens zu sagen, worum es in den schriftlichen Ausführungen geht“, heißt es. Und ein kleiner Hintergedanke dabei: Vielleicht sei ja auch hier und da etwas vorhanden, was auch aus archivischer Sicht von zeitgeschichtlichem Interesse sein könnte.

Dienstags freut sich Kratzsch nun auf Besuch, im Rathaus (zweiter Stock, erste Tür links). Er bittet aber um vorherige Anmeldung.Entweder im Archiv unter 04243/413-180 oder privat unter 04243 / 12 10.

