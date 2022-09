Lennons frühe Jahre: Lesung und Musik mit ReCartney und Achim Amme in der Alten Ziegelei

Von: Sabine Nölker

Der Autor, Schauspieler und Musiker Achim Amme ist am Sonntag, 2. Oktober, in der Alten Ziegelei zu Gast. Mit im Gepäck hat er nicht nur die Biografie von John Lennon, sondern auch die Band ReCartney.

Erstmalig wirken die Freunde der Alten Ziegelei mit dem Kulturverein Kurt zusammen. John Lennon ist unbestreitbar eine der größten Legenden der Popmusik, was Philip Norman veranlasst hat, eine Biografie über den viel zu früh verstorbenen Ex-Beatle zu schreiben. In der Pressemitteilung zu der Veranstaltung heißt es: „John Lennon war der charismatische Kopf der Beatles. Seine musikalische Inspiration und die hintergründigen Texte begründeten den Mythos der Fab Four. Er sang die schönsten Liebeslieder, Songs, die in die Herzen gehen – und in die Beine. Während Paul McCartney mit seinem charmanten Lächeln die Musik der Beatles auch der Elterngeneration erschloss, liebte John eher die Provokation. Zugleich war er aber auch ein menschenscheuer Träumer.“

Mit Hits wie „All You Need Is Love“, „Strawberry Fields Forever“ und „Lucy In The Sky With Diamonds“ habe er Klassiker voll poetischer Melancholie geschaffen. Nach dem Ende der Beatles nutzte John zusammen mit seiner Lebensgefährtin Yoko Ono seinen Ruhm für politisches Engagement. „Give Peace A Chance“ und „Imagine“ seien zu Hymnen der Friedensbewegung geworden. Und noch heute, 30 Jahre nachdem er vor seiner Wohnung in New York von einem geistig verwirrten Fan ermordet wurde, erreiche seine Stimme die ganze Welt, heißt es weiter.

Lesung über den charismatischen Beatles-Kopf

Mit seiner fulminanten Biografie liefere Philip Norman das definitive Standardwerk über die Pop-Legende John Lennon – einen Meilenstein der Musikgeschichte und zugleich ein unvergleichliches Panorama des gesellschaftlichen Umbruchs in den 1960er- und 1970er-Jahren aus dem Blickwinkel der Musik. Dieses Werk gab laut Amme bereits Anlass zu heißen Diskussionen.

Doch nicht nur die Lesung sei verheißungsvoll, auch die Band ReCartney ist ein Grund, den Abend in der Alten Ziegelei zu verbringen. „Ein Leckerbissen für alle Beatles-Fans. In einer rasanten Show spielen die ReCartneys bekannte Songs von Lennon und George Harrison und selbstverständlich von Sir Paul McCartney“, heißt es weiter.

Die Tribute-Show sei eine Verneigung vor dem musikalischen Schaffen der Beatles. „Dabei ist ReCartney keineswegs eine angestaubte Oldie-Show, vielmehr eine energetische Rock-Show in modernem Soundgewand“, ist auf der Homepage zu lesen.

Weiter heißt es dort: „Für Beatles-Kenner ein Leckerbissen, für Interessierte eine musikalische Entdeckungsreise in eine der erstaunlichsten Discografien der Pop-Geschichte.“ Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.