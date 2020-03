Leere Klassenzimmer – und nun?

Corona sorgt für leere Klassenzimmer – und arbeitslose Schüler. Zwar gibt es im Landkreis Schulen, die ihnen Aufgaben nach Hause schicken. Aber das ist nicht die Regel.

VON ANKE SEIDEL, LARA TERRASI UND THEO WILKE

Landkreis Diepholz – Gähnende Leere in den Klassenzimmern – und Gähnen auch bei Schülern, die zu viel Zeit haben, weil sie keine Aufgaben bekommen? Einige Mütter und Väter sorgen sich um den Bildungsstand ihrer Kinder und befürchten, dass sie nach der Corona-Krise ein enormes Pensum bewältigen müssen. Gibt es Online-Lösungen, die späteren Stress verhindern können?

Fakt ist: Die Schulen haben auf Notbetrieb umgestellt. Und laut niedersächsischem Kultusministerium müssen Lehrkräfte ihre Schüler nicht mit Unterrichtsmaterial versorgen – die Möglichkeit besteht aber sehr wohl. Genutzt wird das sehr unterschiedlich. Einige Elternvertreter haben sich bereits an Landrat Cord Bockhop gewandt, warum einige Schulen Hausaufgaben vermitteln und andere wiederum nicht, obwohl alle Lehrkräfte weiterhin im Dienst sind und ihre vollen Bezüge erhalten.

Allein im Landkreis Diepholz gibt es 78 Schulen. In Trägerschaft des Landkreises befinden sich 19 weiterführende Schulen an insgesamt 21 Standorten. Wir haben beispielhaft nachgefragt. „Grundsätzlich hat das Kultusministerium den Schulunterricht ersatzlos bis zum 18. April gestrichen. Wir haben auf unsere Nachfrage noch einen Brief aus Hannover bekommen, dass auch der digitale Unterricht ersatzlos gestrichen ist“, sagt Peter Schwarze, Leiter des Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums.

Die Schulen müssten auch für zuhause kein Material stellen. Wenn doch in den Elternhäusern gelernt würde, sei am Ende keine Bewertung erlaubt. Schwarze: „Wir haben danach im Kollegenkreis überlegt, was wir für die Schüler tun können.“ Man sei zu der Meinung gelangt, dass in den Elternhäusern die Corona-Pandemie schon viele Auswirkungen habe. Man werde die Kinder und Jugendlichen nicht noch durch Unterrichtsmaterial verunsichern.

Im Mittelpunkt des Ganzen stünde ein guter Wiedereinstieg in den Unterricht. Es gebe auch eine klare Anweisung, dass die Schüler zu Hause keine Gruppenarbeit leisten sollten. Natürlich könnten die Gymnasiasten sich mit entsprechender Lektüre den bisher behandelten Unterrichtsstoff anschauen.

Für die Lehrkräfte gebe es eine Dienstverpflichtung und die Anweisung, alle Aktivitäten an der Schule zurückzufahren. Indes könnten Lehrkräfte dezentral in kleinsten Arbeitsgruppen neue Projekte entwickeln, Vorbereitungen für den Unterricht treffen. Immer unter der Prämisse: Schutz vor dem Coronavirus – und keinen engen persönlichen Kontakt. Am Gymnasium sorgen mehrere Lehrkräfte für eine Notbetreuung. Am Montag fanden sich noch keine Schüler ein.

Die Twistringer Grundschule am Markt mit der Außenstelle Scharrendorf (402 Schüler und 18 Klassen) hat soweit möglich, Bücher, Hefte, Pläne und Arbeitsblätter mit in die Zwangsferien gegeben. Wo es nicht mehr möglich gewesen sei, so Schulleiterin Marita Schröder-Geisler, sei dies im Nachhinein durch Elternvertreter geschehen oder auch per E-Mail. Außerdem seien Schulleitung und Sekretariat besetzt. Material könne auch jetzt noch abgeholt werden. Zurzeit nutzen drei Kinder die Notdienstbetreuung am Markt.

„Ich habe den 16 Kindern aus meiner Klasse einen netten, auch österlichen Brief geschrieben und Unterrichtsmaterial dazu gepackt“, berichtet Klassenlehrerin und Schulleiterin Elke Meyer von der Grundschule Heiligenloh. Ähnlich würden die anderen Klassen vom Kollegium bedacht. Eltern könnten auch kommen und Bücher abholen.

„Wo es sinnvoll ist, haben wir den Schülern Material an die Hand gegeben. Das können sie bearbeiten, müssen sie aber nicht“, so Andrea Formella von der Schulleitung der Twistringer Haupt- und Realschule. Wichtige Infos für die Eltern stehen auf der Internetseite des Schulzentrums, Feldstraße. Es gibt einen Notdienst für zu betreuende Schüler. Bislang fanden sich noch keine Jugendlichen ein. Das Kollegium wechselt sich beim Notdienst ab beziehungsweise bleibt zu Hause.

Die Oberstufe des Gymnasiums in Syke steht per E-Mail mit ihren Kurslehrern im Kontakt. „Über diesen Weg versorgen die Lehrer die Schüler mit Lernmaterial“, erklärt Peter Borggreve, Mitglied der Schulleitung. Jeder habe eine Dienst-E-Mail-Adresse, über die er für die Schüler erreichbar sei. Das laufe folgendermaßen ab: Die Lehrkräfte verschicken an die Gymnasiasten Aufgaben, die sie möglichst ohne Hilfe der Eltern lösen sollten. Der genaue Verlauf sei aber von Kollege zu Kollege unterschiedlich geregelt. „Manche Schüler sollen die Aufgaben nach einer bestimmten Zeit zurückschicken. Bei anderen Lehrern ist es so, dass sie bestimmte Aufgaben stellen und danach sollen die Schüler zu dem Thema eine Präsentation vorbereiten, die sie vorstellen sollen, sobald die Schule wieder geöffnet hat“, erklärt Borggreve. Falls Probleme auftreten, können sich die Jungen und Mädchen auch telefonisch an die Lehrer wenden.

In der Mittelstufe werde es anders gehandhabt: Dort sei es datenschutzrechtlich nicht erlaubt, dass die Lehrer die Mailadressen der Schüler haben. „Die Elternvertreter haben die Mailadressen der Eltern. So versorgen die einzelnen Fachlehrer die Schüler mit Materialien“, so Borggreve. Tests und Klassenarbeiten werden verschoben. „Wir müssen sehen, wann sie nachgeholt werden“, sagt Borggreve. Auf der Homepage der Schule wird auf eine Notbetreuung hingewiesen. Für Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 wird eine Betreuung in kleinen Gruppen von 7.50 bis 13.05 Uhr angeboten.

Wie sieht es bei der Grundschule am Lindhof in Syke aus? „Es gibt eine Rundverfügung über das Land Niedersachsen und daran halten wir uns“, so die kommissarische Rektorin Tina Lehmann. Dort steht unter anderem, dass alle Schulfahrten und ähnliche Veranstaltungen bis Ende des Schuljahres abgesagt werden müssen und dass die Schule außerhalb der Osterferien eine tägliche telefonische Erreichbarkeit von 8 bis 14 Uhr sicherstellen muss. „Am Freitag haben wir schon Material mitgegeben. Viele Kollegen bereiten auch jetzt schon etwas vor und schicken das dann per Mail“, so Lehmann.

Was das Thema Notbetreuung betrifft, verweist die Schule auf der Homepage per Link auf einen Elternbrief. Dort heißt es: „Die Notbetreuung in Kleingruppen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen und findet für die Klassen 1 bis 4 von 8 Uhr bis 13 Uhr statt.“ Generell handhabe das jede Schule anders, aber die Richtlinie der niedersächsischen Landesbehörde sei bindend.

Die KGS Leeste nutzt die Lernplattform „IServ“. Die Schüler bekommen Aufgaben also auf digitalem Weg. „Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, über diese Plattform den Gruppen die Aufgaben zur Verfügung zu stellen“, sagt Direktor Rainer Patzelt. Über diese Plattform können die Lehrer auch neue Materialien hochladen. Über die Plattform nehmen die Lehrer ein bis zweimal am Tag Kontakt zu den Schülern auf, so Patzelt.

Im Landkreis Diepholz verfügen mehrere Schulen über eine solche Austauschplattform zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern, weiß Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung. Aber eine flächendeckende Ausstattung gibt es nicht.

„Wir stellen die Technik und die Räume zur Verfügung“, so Landrat Cord Bockhop. „Aber wie was genutzt wird, können wir nicht beeinflussen.“ Das sei Sache der Schule, sprich des Landes.