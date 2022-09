Ein Leben ohne Internet geht - aber es ist komplizierter

Von: Katharina Schmidt

Der Fahrkartenautomat am Twistringer Bahnhof. Regen oder Sonneneinstrahlung können es erschweren, sich ein Ticket zu ziehen - insbesondere wenn man mit dem Gerät eh schon nicht gut klarkommt. © Schmidt

„Leben ohne Internet – geht’s noch?“ So lautet der Titel einer Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (bagso), die aktuell ausgewertet wird. Sie soll aufzeigen, mit welchen Problemen Menschen stehen, die ohne Internet leben. Ein Thema, das auch den Twistringer Seniorenbeirat umtreibt.

Twistringen - „Es ist wichtig, dass alle, die nicht vernetzt sind, nicht ausgeschlossen werden“, betont Hedwig Harms, Vorsitzende des Seniorenbeirats, und kommt zum Beispiel auf die elektronische Grundsteuerklärung zu sprechen. Eine Herausforderung für viele Menschen, die offline sind.

Die Seniorenbeauftragte der Stadt, Anke Döpkens, bestätigt das. „Es kommen häufig Anfragen von Senioren, ob ich ihnen bei der Grundsteuererklärung helfen kann. Ich muss sie dann leider an das Finanzamt verweisen; dort bekommt man die Unterlagen auch im Papierform, was dem einen oder anderen vielleicht schon helfen würde“, berichtet sie gegenüber der Kreiszeitung. „Leider bekommen die Senioren oft zu hören, dass sie sich an ihre Kinder wenden sollen, nur leider sind die Kinder oft nicht greifbar, weil sie weit weg wohnen. Einige haben auch keine Kinder.“ Einen Steuerberater könnten sich viele nicht leisten.

„Haben Sie nicht irgendjemanden, der das für sie machen könnte?“ Auch Hedwig Harms ist es Leid, dass Menschen, die analoge Alternativen suchen, oft diesen Satz zu hören bekommen. Ihr fallen viele Beispiele für Bereiche ein, in denen Menschen ohne Internet zunehmend abgehängt werden. Zensus, schließende Bankfilialen…

Mobilität in Twistringen

„Das fängt schon an, wenn ich hier in Twistringen eine Fahrkarte haben will“, so Hedwig Harms. Spontan mit dem Zug nach Syke? Für alle, die nicht mit dem Automaten zurechtkommen, könnte das schwierig werden. Der Automat stehe überdies ungeschützt draußen, kritisiert Siegfried Wilkens, zweiter Vorsitzender des Seniorenbeirats. Und wenn die Sonne darauf scheine… „dann hat man keine Chance, auf dem Display etwas zu erkennen“, vervollständigt Harms den Satz.

Eine Nachfrage beim Busbetrieb Borchers ergibt: Es besteht die Möglichkeit, beim neuen Betriebssitz an der Justus-von-Liebig-Straße Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsbundes Bremen-Niedersachsen zu kaufen.

Es gibt auch positive Beispiele

Immerhin. Zu dem Betriebssitz muss man aber auch erstmal hinkommen. Ja, Leben ohne Internet geht – aber es wird immer komplizierter. Auch bei der Beschaffung von Informationen, wie Harms erläutert. Als positives Gegenbeispiel nennt sie das Bürgerbüro der Stadt, da klappe das sehr gut.

Kritisch sieht sie hingegen eine Umfrage, in der sich die AWG erkundigt hat, ob Kunden den gedruckten Abfuhrkalender in gewohnter Form überhaupt noch wünschen. Die Teilnehmer wurden dabei auch nach ihrer Altersgruppe gefragt. „Das finde ich diskriminierend“, sagt Harms. Nicht jeder habe Zugriff zum Internet – „und das betrifft nicht nur die Alten, sondern auch Jüngere.“

Auf Anfrage erklärt die AWG: „Uns ist selbstverständlich die Meinung aller Generationen im Landkreis Diepholz wichtig.“ Die Angabe der Altersgruppe sei freiwillig gewesen und „sollte niemanden diskriminieren und uns lediglich bei der Einordnung der Bedarfe helfen.“ Insgesamt habe die Auswertung bestätigt, dass der größte Anteil der Teilnehmenden den Kalender als gedruckte Variante bevorzugt – somit werde er weiterhin per Post an alle Haushalte zugestellt.

Die elektronische Grundsteuererklärung stellt viele Menschen vor Probleme. Die Hotline des Finanzsamts zum Thema: 04242/162330 (montags bis donnerstags, 8 bis 15 Uhr, sowie freitags, 8 bis 12 Uhr). © Marijan Murat/dpa

Ein neues Digitalprojekt in Twistringen ist der digitale Marktplatz, mit digitalem Stadtgutschein und Onlinecoupons und Webshops. Was ist da mit denjenigen, die offline sind?

Auf Anfrage erklärt Bürgermeister Jens Bley: „Die Pandemie hat zu einem regelrechten Digitalisierungsschub in Deutschland geführt. Es sind und werden viele Digitalisierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.“ Dabei seien adressatengerechte Lösungen wichtig. Öffentliche Dienstleistungen müssten so lange barrierefrei sein, bis das nötige Wissen über digitale Nutzung überall vorhanden sei. „Der digitale Stadtgutschein, welcher im Zusammenhang mit dem digitalen Marktplatz steht, wird daher weiterhin auch analog ausgestellt.“

Kurse für Senioren

Das Wissen über digitale Möglichkeiten zu den Leuten bringen – daran arbeitet auch der Twistringer Seniorenbeirat mit Computer- und Smartphonekursen.

Viele Menschen bleiben trotzdem weiterhin offline. Dennoch dürfe es, so der klare Standpunkt des Seniorenbeirats, keine Zweiklassengesellschaft geben.

