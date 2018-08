Kunsthandwerkerin Susanne Engelmann-Kittel faszinieren Heiligen-Abbildungen

Es begann mit einer Studentenreise

+ © Wilke Ikonen, wohin man schaut, im Hause von Susanne Engelmann-Kittel. In Händen hält die Autodidaktin ihr erstes Werk aus den 70er-Jahren – nach einem Besuch in Moskau. © Wilke

Marhorst - Von Theo Wilke. Ikonen – Kult- und Heiligenbilder – entdeckt man überwiegend in den Ost- und besonders in den orthodoxen Kirchen. Sie wecken aber auch die künstlerische Leidenschaft von nicht-orthodoxen Christen. Susanne Engelmann-Kittel aus Marhorst zählt zu diesen Menschen. Hinter der Haustür im Flur hängen die ersten Arbeiten der Ikonen-Malerin. Im Wohnzimmer, in der Küche, sogar im Schlafzimmer ist die 68-Jährige von Heiligenbildern umgeben. Sie lebt damit.