Sri Lanka setzt auf Technologie „Made in Twistringen“

Twistringen - Von Theo Wilke. „Rund 40 Prozent Obst und Gemüse vergammeln in Sri Lanka, weil Aufbereitungs- und Lagerkapazitäten fehlen“, weiß Thomas Roess, Firmenchef der Roess Nature Group.

Das seit rund 20 Jahren mit einem Betrieb in Sri Lanka ansässige Twistringer Unternehmen möchte gemeinsam mit Gemüse Meyer aus Binghausen helfen – mit modernster Technologie Made in Twistringen. Im März sind konkrete Gespräche in der sri lankischen Botschaft in Berlin und danach ein Besuch auf der Insel im indischen Ozean vorgesehen.

Das ist nach 2016 das Ergebnis eines weiteren Besuchs von Vertretern Sri Lankas in Twistringen. Empfangen bei der Roess-Gruppe an der Bremer Straße, tauschten sich die Gäste mit der Firmenleitung aus. Thomas Roess („Ich habe einen guten Draht zur Botschaft“) erklärte Landwirtschaftsminister Wasantha Aluwihare, dass man unter anderem Erosionsschutzmatten, Dachbegrünungen und Spezialmatten produziert und international vertreibt. Lanka Coco Products, ein Unternehmen der Roess Nature Group, fertigt seit 1994 in Sri Lanka hochwertige Produkte aus Kokosfasern.

Nicht zum ersten Mal traf sich Roess auch mit Botschafter Karunatilaka Amunugama. Diesmal drehten sich die Gespräche um Biogastechnologie sowie Obst- und Gemüseaufbereitung. Uwe Heider, Geschäftsführer des Anlagenbauers AD AGRO aus Vechta, stellte der Delegation ein erstes mögliches Biogas-Projekt seines Unternehmens in Sri Lanka vor. Konsequenterweise führte der Weg danach zum Familienbetrieb Gemüse Meyer an der B 51.

Thomas Roess: „In Sri Lanka ist man sehr interessiert an neuester Technik aus Deutschland.“ Der Twistringer Unternehmer bemüht sich wie Laurenz Meyer um den Wissenstransfer für den Inselstaat im Indischen Ozean mit seinen rund 22 Millionen Einwohnern.

AD AGRO und Gemüse Meyer würden über die passenden Konzepte verfügen, um die notwendigen Entwicklungen in Sri Lanka voranzubringen, so Roess im Gespräch dieser Zeitung. Die Nature Group bringe ihre jahrzehntelange Erfahrung ein und werde bei der Umsetzung von Projekten wertvolle Unterstützung leisten.

Dass bald die Hälfte der Obst- und Gemüseernte im tropischen Monsunklima vergammelt, will Landwirtschaftsminister Aluwihare nicht mehr hinnehmen. Bei Gemüse Meyer hat er sich über eine geeignete Aufbereitungs- sowie Kühl- und Lagertechnik informiert. Ebenso wie sein persönlicher Berater Dr. Jayawardena zeigte sich der Minister begeistert.

Die vielen kleinen landwirtschaftlichen Betriebe in seinem Heimatland, so der Minister, könnten ihr Einkommen deutlich verbessern, wenn entsprechende Lagerkapazitäten für drei bis vier Monate geschaffen würden. Unternehmer Laurenz Meyer meinte, er kaufe bereits Obst und Gemüse aus Asien, bislang aber nicht aus Sri Lanka. Allerdings sei er durchaus an hochwertigem Obst wie Ananas, Mango, Bananen, Guave und Papaya interessiert.

Die Delegation hatte auch deutsche Biogastechnologie auf dem Zettel. Denn Biogasanlagen, betonte der Landwirtschaftsminister, könnten die großen Mengen an Bioabfällen in Sri Lanka verarbeiten und bei der Deckung des stetig steigenden Energiebedarfs behilflich sein. Derzeit stammt der Strom dort überwiegend aus Kohlekraft- beziehungsweise Wasserkraftwerken. In Zukunft sollen 30 Prozent des gesamten, weiter steigenden Bedarfs aus erneuerbaren Energiequellen fließen. „Durch die sehr konstanten Temperaturen herrschen in Sri Lanka optimale Bedingungen für Biogasanlagen“, sagt Thomas Roess. Und noch ein Punkt treibt den Twistringer um: „Dort muss das Müllentsorgungssystem komplett neu strukturiert werden.“

Schließlich besichtigten die Gäste noch Landmaschinen Schröder. Die Erntetechnik in Sri Lanka müsse ebenfalls modernisiert werden, damit Nahrungsmittel effizienter produziert werden könnten, meint Thomas Roess.