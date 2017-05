Landarztpraxis in Twistringen droht die Insolvenz

Ich Frage mich gerade ob Patienten wirklich so unmündig sind, deshalb nicht zu diesem Arzt gehen? Es kann doch nicht sein, das wenn Ärzte Mangel besteht in der Region das die Anderen Halbgötter und die Kassenvereinigung die Möglichkeit haben einen Berufskollegen einfach so einzurichten. Ich denke das "beide" Seiten Fehler gemacht haben, also bitte auch gemeinsam eine Lösung dafür finden. Wenn das Schule macht, wird es ansonsten keine jungen Ärzte mehr geben die sich in der Provinz ansiedeln möchten!