Land unter in der Stadt Bonnétable

Twistringen/Bonnétable - Twistringens französische Partnerstadt haben die jüngsten Unwetter Tage schwer getroffen. Thomas Thamm hat von seinem Freund Thierry Bottras, Leiter des Bonnétabler Austauschkomitees, erfahren, dass es erhebliche Überschwemmungen gab.

Sogar die Straße vor dem Schloss stand komplett unter Wasser. Später brach der Zaun am Schloss unter den Wassermassen zusammen. Thamm: „Ich habe Thierry mein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht und angedeutet, dass wir hier das Wasser wohl weit aus besser vertragen könnten.“

In der Gemeinde Bonnétable mit 3780 Einwohnern stand das Wasser kniehoch. Es sei in Sturzbächen in den nahegelegenen Bonnétabler Park geflossen, erfuhr Thomas Thamm. Die zivile Sicherheit habe einen Hubschrauber eingesetzt. Die Behörden befürchteten neue Erdrutsche. Der sintflutartige Regen traf Bonnétable in zwei kurz aufeinander folgende Wellen.

tw

