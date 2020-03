„Läuft 'ne Menge bis zum Tag X“

Die Twistringer Tonkuhle II als Fossiliensammelstelle und touristisches Alleinstellungsmerkmal? So weit ist es noch lange nicht. Fotos: Theo Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Man denkt vielleicht: Da tut sich im Moment nichts. Unabhängig von der Corona-Krise läuft aber im Hintergrund 'ne ganze Menge bis zum Tag X“, betont Alfred Meyer, Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Twistringen (HuBV). Wann der Tag X sein wird, ist noch völlig offen. Es geht um das ehrgeizige Vorhaben, an der Alten Ziegelei eine Fossiliensammelstelle „Alte Ziegelei“ zu verwirklichen – mit Info- und Schutzhütte, Waschbatterie, Tonstufen, Zuwegung, Amphibiengewässer und Pionierboden für eine biologische Vielfalt. Neben dem Strohmuseum soll dies ein touristisches Alleinstellungsmerkmal für Twistringen werden.

Wie geht es weiter? Dazu Alfred Meyer: „Wir müssen jetzt die Ergebnisse der Sachverständigen für das von der Stadt in Auftrag gegebene Artenschutzgutachten abwarten. Zwischenzeitlich besorgen wir weitere Unterlagen für notwendige Förderanträge.“ Die Ergebnisprotokolle gehen an den Landkreis.

In einer nächsten Vorbereitungsrunde werde man sich mit den zuständigen Behörden und Ämtern sowie der Stadt und Betroffenen vor Ort zusammensetzen, kündigt Meyer an. Dann werde man wissen, ob es noch weitere Hürden bis zur Einrichtung der geplanten Fossiliensammelstelle gebe.

Überhaupt, so Meyer weiter, sei noch nicht geklärt, welche Behörde am Ende für die Genehmigung zuständig sei. Es sei schließlich ein einmaliger Vorgang, wohl bundesweit. So etwas habe es noch nicht gegeben. Der Twistringer Fall sei auch nicht mit dem Fossilienzentrum im dänischen Gram vergleichbar. „Wir hoffen bis zum Herbst auf eine Entscheidung“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe geht davon aus, dass man Anfang Oktober so weit sei und die Ergebnisse vorliegen. Den Auftrag für das Gutachten habe der Oldenburger Diplom-Biologe Volker Moritz erhalten, und sein Büro habe im Februar schon zügig mit der Arbeit begonnen, bei zum Teil frühlingshaften Temperaturen.

Bis zu einer Genehmigung der Schürfstelle im Bereich Tonkuhle II wird es laut Hüppe noch dauern. Denn die Stadt müsse zwischenzeitlich für das Vorhaben den Flächennutzungsplan ändern und die Bauleitplanung auf den Weg bringen. Da gebe es noch Klärungsbedarf, auch wegen eines möglichen probeweise Abpumpens aus dem Grubensee. Nach einem Gespräch mit dem Landkreis stünde wohl fest, dass das Denkmalschutzamt die zuständige Genehmigungsbehörde sei. Schließlich gehe es um historische Bodenfunde. Durch Corona-Krise sei das Ganze ein bisschen ins Stocken geraten.

Der Heimat- und Bürgerverein hatte bekanntlich im Februar sein Projekt öffentlich vorgestellt und über eine finanzielle Zusage der WiN-Region berichtet. Unterstützer gibt es. Stadt und Landkreis können sich die Tonkuhle II Sunder an der Alten Ziegelei als Magnet und touristisches Alleinstellungsmerkmal vorstellen. Das ist allerdings nicht vor 2021 umzusetzen.

Eines Tages könnten Schüler, Familien, Hobbysammler und auch Wissenschaftler begeistert nach Fossilien graben. Davon sind Alfred Meyer und der Projektleiter des Vereins, Martin Lütjen, überzeugt. Auf die Frage „Warum ist dieses Projekt so wichtig für Twistringen?“ ist Lütjens Antwort: Im Bereich der Tonkuhle II sei die Chance, 15 Meter tief unter die Erdoberfläche zu schauen und zu graben – nach Fossilien, nach Zeugen längst vergangener Zeiten. Es sei die Gelegenheit für alle Generationen, „mit eigenen Händen Erkenntnisse zu gewinnen“.

Wer es nicht weiß: Vor 20 Millionen Jahren lag Twistringen am Rande eines Meeres. In den Tongruben der ehemaligen Ziegelei fand Ludwig Böhme von 1975 bis 1986 rund 6000 Fossilien.