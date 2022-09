Lachse entwickeln sich prächtig

+ © Madlen Timmermann Die Lachse sind gut gewachsen und kräftig geworden. © Madlen Timmermann

In Twistringen kontrollieren Angler mittels Elektrofischen, wie ihr Projekt in der Beeke gedeiht.

Rüssen – Die kleinen Lachse scheinen sich in ihrer Kinderstube in der Beeke in Rüssen wohlzufühlen: Acht Angler haben dort im April 2 500 junge Lachse eingesetzt und nun mittels Elektrofischerei kontrolliert, ob alles nach Plan läuft. Das Kontrollfischen war ein voller Erfolg. Alle waren begeistert, wie kräftig die kleinen Fische geworden sind.

Beim Elektrofischen töten die Angler die Lachse nicht, sondern zählen sie nur. „Es ist die schonendste Weise, den Fischbestand zu messen“, erklärte Tobias Kohlhoff, einer der Pächter des Bachstücks, bei der Kontrollaktion. Zwei Mitglieder der Gruppe wateten dabei mit Gummihandschuhen, Wathosen und Gummistiefeln durch das Wasser.

Einer von ihnen war Ralf Gottwald, ebenfalls Pächter des Bachstücks, in dem die Angler die Lachse angesiedelt haben. Er hatte einen Rucksack mit einem Akku auf dem Rücken und einen Wechselrichter um den Hals. „Der Wechselrichter sendet bis zu 1000 Volt an einen Kescher, den der Angler in der Hand hält – deswegen sind die Handschuhe und die Stiefel aus Gummi sehr wichtig, denn diese leiten den Strom nicht weiter. Somit bekommt der Angler keinen Stromschlag“, beschreibt er die Vorgehensweise.

Handschuhe und Stiefel aus Gummi verhindern, dass der Angler einen Stromschlag bekommt

Hinter sich zog Gottwald eine circa fünf Meter lange Schnur her. Zwischen dieser Schnur und dem Kescher breitet sich ein elektrisches Feld aus, der Rest des Flusses steht nicht unter Strom. Dieses Feld kann mithilfe eines Knopfes am Kescher aktiviert werden und zieht sodann alle Fische, die in diesem Stromfeld sind, an. Durch den Strom springen sie von der Stromquelle am Keschernetz in die Luft – und eine weitere Person fängt sie mit einem Kescher auf. Thorge Carsten-Frerichs war dafür zuständig. Wenn einer oder mehrere Fische in seinem Kescher landeten, teilte er dem Schreiber am Bachrand die Art des Fisches und seine ungefähre Größe mit. Danach ließ er ihn wieder frei.

Doch nicht nur im Wasser spielte sich einiges ab, auch neben dem Bach an Land fieberten die Leute eifrig mit. Die anderen Mitglieder der Gruppe – Michael Kollhoff, Ralf Frank Bröcker, Michael Kache, Jens Jürgens und Toni Gottwald – sowie Kinder der Angler gingen am Bachufer entlang mit. Sie beobachteten jeden Schritt, den Gottwald und Carsten-Frerichs taten.

Es ist ein Langzeitprojekt

„Es ist uns wichtig, dass wir auch unsere Kinder mit einbeziehen“, sagte Kollhoff. Er und die anderen Pächter – neben Ralf Gottwald ist noch Jörg Tanger mit im Boot – haben das Bachstück bis 2030 gepachtet. Es ist ein Langzeitprojekt, was ihre Kinder vielleicht eines Tages weiter führen könnten.

Die Kleinen waren begeistert von dem, was ihre Väter dort taten und schauten sich jeden Fisch genau an. Nicht jeder darf einfach so elektrofischen, zuvor müssen eine einwöchige Ausbildung und eine finale Prüfung absolviert werden. Das Elektrofischen muss vom Staat genehmigt werden.

Für dieses Projekt war es die erste Bestandsaufnahme, die nächste wird wohl in zwei Jahren folgen, kündigte Kohlhoff an. „Einfach damit wir sichergehen können, dass alles gut ist.“

Nächste Bestandsaufnahme folgt in zwei Jahren

Die Ergebnisse werden an das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) weitergeleitet. Das Amt beschäftigt sich unter anderem auch mit Tierschutz und Binnenfischerei. „Doch die Ergebnisse sind auch für uns wichtig“, betonte Kolhoff. „Die Lachse sind empfindliche Tiere und wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden, wären sie schon längst tot oder weggeschwommen“, führt er aus.

+ Beim Elektrofischen in der Beeke: Tobias Kohlhoff und Thorge Carsten-Frerichs. © Timmermann

Selbst wenn die Fische aus verschiedensten Gründen nach ihrem Ausschwimmen in zwei Jahren in den Atlantik und dem zweijährigen Aufenthalt dort nicht wiederkommen sollten, wird die Arbeit nicht umsonst gewesen. Das vorher angefertigte Kiesbett ist auch für andere Fische und Tiere im Wasser sehr vorteilhaft. „Das Hauptaugenmerk liegt zwar auf dem Lachs, aber wir wollen auch andere Lebensräume erweitern“, erzählte Kohlhoff. Dazu ist die Gruppe auch außerhalb des Wassers aktiv: Sie hat zum Beispiel neben ihrem Fischprojekt verschiedenste Brutkästen an den Bäumen angebracht und sogar Nachtsichtkameras aufgestellt, um die Tiere im Wald so gut wie möglich beobachten zu können.

Zur Feier des gelungenen Tages und der tollen Ergebnisse hat die Anglergruppe sich nach dem Elektrofischen mit ihren Kindern an mitgebrachte Tische und Bänke zugesetzt und gemeinsam gegrillt.