Kunst, Handwerk und Hobby rund um den Göpel

Heiligenloher Feuerwehr lädt für Sonntag zum 30. Bauernmarkt ein / 74 Aussteller auf der Liste

+ Gut gelaunt kündigt das Orga-Team der Feuerwehr den Bauernmarkt an. Foto: Wilke

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Insgesamt 74 Anbieter kommen am kommenden Sonntag zum 30. Bauernmarkt in Heiligenloh rund um den Göpel. Um 10 Uhr beginnt der traditionelle Gottesdienst mit Unterstützung des Posaunenchores der Kirche am Feuerwehrhaus. Danach wird der Marktrummel eröffnet. Es werden erneut mehrere tausend Besucher zu Kunst, Handwerk und Hobby bis zum Abend erwartet. Das zentrale Motto: „Produkte aus der Region“.