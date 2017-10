Kürbiscreme und süße Lasagne

TWISTRINGEN - „Hmm, die Suppe ist total lecker“, lobt Elichan (9), als er seinen Teller zurückbringt und sich von der süßen Lasagne eine Schale nehmen darf. Mit seiner Mutter ist er nach dem Familiengottesdienst wie viele andere ins neue Pfarrzentrum gegangen, um sich eine Kürbiscremesuppe schmecken zu lassen. Anja Thiede und Thomas Diephaus-Borchers haben die „Suppe am Sonntag“ ins Leben gerufen. Die Premiere ist geglückt.

Dass das Duo auch noch leckeren Nachtisch in Form von vier großen Schüsseln süßer Lasagne und 30 kleinen Gläsern Wackelpudding anbietet, ist für alle eine Überraschung. „Ganz herrlich, alles sehr lecker, eine tolle Idee“, so Elke Rickers. Sie sieht darin eine Chance, einmal im Monat mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzukommen.

„Schön, dass es beim ersten Mal gleich so gut angenommen wird“, freut sich Konrad Hammann vor allem für die Alleinstehenden. Auch Familien und Großeltern sind da. Keiner sitzt allein, man kommt ins Gespräch.

„Wie wir es wollten“, so Thomas Diephaus-Borchers, der auch 45 Minuten später noch Suppe verteilt. Von den 50 Litern, die er und Anja Thiede gekocht haben, bleibt kaum etwas übrig. „Ich bin total happy und hätte mit diesem Erfolg nicht gerechnet“, sagt Thiede.

Ein großes Spendenschwein wird fleißig gefüttert. Ganz dezent steht dort der Hinweis: „Damit wir für die nächste Suppe am Sonntag wieder einkaufen können.“ Der nächste Termin ist am 5. November. Die Köche dafür sind in einer Männergruppe gefunden. „Für Dezember und Februar haben sich die Konfirmanden zum Kochen angemeldet“, kündigt Thiede an. Der Erlös der Essensspende wird für neue Lebensmittel sowie für die Anschaffung größerer Töpfe genutzt. Was übrig bleibe, fließe in einen Spendentopf, der am Jahresende übergeben werde,“ erklären die Initiatoren. - sn