Spülmaschine verursacht Küchenbrand in Twistringen

Twistringen - Die Feuerwehr Twistringen ist am Donnerstagmorgen zu einem Küchenbrand alarmiert worden.

Die Alarmierung erfolgte um 8.46 Uhr über Sirenen. In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Langenstraße in Twistringen war aus bislang unbekannter Ursache eine Spülmaschine in Brand geraten, berichtet die Feuerwehr. Das zweite Obergeschoss war bei Eintreffen der ersten Kräfte vollständig verqualmt. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Die Einsatzkräfte löschten die Maschine ab und trugen sie nach draußen.

Die frühe Entdeckung des Brandes und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte sorgte dafür, dass kaum ein Schaden entstand, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Eine Bewohnerin sei vom Rettungsdienst der Malteser aus Harpstedt untersucht worden, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden.

Autofahrer behindern Einsatzkräfte

Für Unverständnis bei der Feuerwehr sorgte das Verhalten einiger Auto- und Fahrradfahrer: Absperrungen wurden umfahren, sodass die Fahrzeuge mitten durch die Einsatzstelle fuhren. „Feuerwehrfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht haben ihren Sinn. Da sollte man schon mal genauer hinschauen, bevor man stumpf weiterfährt“, so Pressesprecher Jens Meyer. Erst als die Polizei die Langenstraße in Höhe der B51 sperrte, mussten die Feuerwehrleute nicht auch noch auf den Straßenverkehr achten. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

