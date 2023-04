Kritische Stimmen zur Fossiliengrube

Von: Katharina Schmidt

Die Rohre, die das Wasser aus der Grube leiten. Die Pumpen sind an dem Floß. © Schmidt

In Twistringen soll eine Fossiliengrube entstehen. Nicht alle finden das gut.

Twistringen – Viele Hobby-Fossiliensucher können es kaum abwarten, in der westlich der Alten Ziegelei gelegenen Tongrube in Twistringen Fossilien zu sammeln. Wie berichtet, hat die Stadt dort mehr als 100 000 Kubikmeter Wasser abgepumpt, um versteinerte Schnecken, Muscheln und Korallenteilchen zugänglich zu machen – nicht nur für Sammler, sondern zum Beispiel auch für Schulklassen oder Familien. Während die Vorfreude bei den einen groß ist, stößt das Projekt anderen sauer auf. In den Sozialen Medien schwelt seit Längerem eine Diskussion, die nun wieder entfacht ist.

„Der größte Rotz“, „eine völlige Katastrophe“ oder „einfach nur noch traurig“ haben Facebooknutzer einen Beitrag kommentiert, in dem die Stadt Twistringen über das Projekt Fossiliengrube informiert. Die Kritiker prangern mit harschen Worten an, dass das Abpumpen des Wassers nicht mit dem Naturschutz vereinbar sei. Ein Biotop werde zerstört. Muscheln und Krebse würden verenden, Fischen würde der Lebensraum genommen.

Grube wird nicht komplett ausgepumpt

In einem ausführlichen Statement geht Bürgermeister Jens Bley auf der Facebookseite der Stadt auf die Kritik ein. „Die Maßnahme sieht vor, die Grube nicht in Gänze abzupumpen. Demnach bleibt ein nicht unwesentlicher Teil der Wassermenge in der Grube enthalten“, führt er darin aus. Somit bleibe auch ein Biotop erhalten.

Bei einem Pressegespräch zu Beginn des Abpumpens hieß es, dass von insgesamt rund 240 000 Kubikmetern Wasser um die 130 000 Kubikmeter abgepumpt werden, also etwa die Hälfte. In der Grube gibt es eine sogenannte Berme, also eine Art Absatz, sodass nicht das komplette Wasser weichen muss, um Fossilien sammeln zu können.

Die Maßnahme sei permanent begleitet worden von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, so Bley. Zudem sei die Wasserbehörde beteiligt gewesen, ebenso wie die Denkmalbehörde. „Ferner ist ebenfalls die Baubehörde des Landkreises Diepholz involviert gewesen. Mit dem örtlichen Angelverein sowie dem Eigentümer der Grube haben ebenfalls Abstimmungsgespräche stattgefunden. Demnach hat es eine inständige fachliche Begleitung gegeben. Die Maßnahmen sind mit allen Behörden besprochen.“

Beim Verfahren wurden keine wesentlichen Bedenken vorgetragen

Außerdem habe die Stadt im vorbereitenden Bauleitverfahren den Flächennutzungsplan öffentlich ausgelegt, sodass auch Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit gehabt hätten, Bedenken vorzutragen. Damals seien keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden.

Die Stadt sei in puncto Klimaschutz sehr bestrebt, hebt Bley hervor. Die Dringlichkeit des Themas sei unbestritten. „Vor diesem Hintergrund erscheinen die Maßnahmen an der Tonkuhle widersprüchlich zu sein. Insbesondere im Zeichen der Energieknappheit macht es einen verstörten Eindruck, Oberflächenwasser abzupumpen. Ehrlich gesagt habe ich hiermit ebenso meine Zweifel gehabt: Vor einem halben Jahr habe ich darum geworben, möglichst umsichtig mit der Energie umzugehen und nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Mit der Maßnahme des Abpumpens an der Tonkuhle ist diese Aussage sicherlich kritisch einzuordnen.“

Bei dem Wasser in der Grube handele es nicht um Grundwasser, sondern um Oberflächenwasser, betont Bley noch einmal. „Demnach müssen die Pumpen zukünftig nach unserer jetzigen Einschätzung nicht dauerhaft laufen. Wir werden das Oberflächenwasser abpumpen, sofern der Wasserstand angestiegen ist. In diesem Falle wird das Wasser nicht über Gräben oder Drainagen abgeleitet und in die See geführt. Das Oberflächenwasser aus der Grube wird dem angrenzenden Wald zugeführt. Durch diese Maßnahme erfährt der Wald eine bessere Vegetation.“

Zurück zu den Muscheln: Wie berichtet, haben freiwillige Helfer vom Heimat- und Bürgerverein Twistringen, der das Projekt vorangetrieben hat, sowie vom Angelverein während des Abpumpens hunderte Muscheln per Hand aufgesammelt und in ein benachbartes Gewässer umgesiedelt – eben um sie vor dem Tod zu bewahren. Ein paar dieser Muscheln sollen auch wieder in das Restgewässer, das in der abgepumpten Fossiliengrube geblieben ist, zurückgesetzt werden.