Twistringen - Von Theo Wilke. Hände waschen ohne Seife, geht das überhaupt? – Clemens Haskamp ist davon überzeugt. „Gute Hygiene ist wichtiger denn je – und nicht erst in dieser Corona-Krise“, betont der gelernte Tierwirt und frühere Geflügelzüchter. Der 47-Jährige hat – überzeugt von Ozon produzierenden Geräten – Ende 2018 sein eigenes Startup gegründet: O³-Tech.

Ozon sei das zweitstärkste Desinfektionsmittel der Welt und absolut unschädlich, betont Haskamp. Er vertreibt Produkte einer Firma aus Österreich, die ohne chemische Zusätze auskommen, etwa spezielle Wasserhähne und Luftreiniger, nicht nur für den Hausgebrauch, sondern vor allem auch für landwirtschaftliche Zuchtbetriebe oder Schlachthöfe.

„Klar, die Corona-Krise spielt mir ein bisschen in die Karten“, gibt Haskamp zu. Der Familienvater beschäftigt sich allerdings schon seit einigen Jahren mit unliebsamen und lästigen Gerüchen in Betrieben und im häuslichen Alltag. Alle müssten mehr in diesem Bereich machen, um sich zu schützen. Je mehr die Bevölkerung zurzeit die Corona-Pandemie beschäftige, desto häufiger schauten sie auch nach klimafreundlichen und umweltschützenden Helfern.

„Wir werden immer mehr mit drohenden Viren und Bakterien zu tun bekommen“, sagt Clemens Haskamp. Nur wer in hygienischer Umgebung lebe und regelmäßig seine Hände reinige, könne sich vor Krankheiten schützen – dies gelte nicht nur für neue Krankheiten, sondern gerade in der Erkältungs- und Grippezeit.

Der Twistringer betont: Einfaches Händewaschen reiche oft nicht aus. Viren und Bakterien blieben trotzdem noch auf der Haut. Haskamp bietet über seine Firma Geräte an, die seiner Aussage nach mithilfe von Ozon desinfizieren, hygienisieren, Gerüche beseitigen, auch Viren und Bakterien abtöten. Solche Geräte würden beispielsweise in Freibädern und Aquarien eingesetzt. Sie seien auch im Privathaushalt alltagstauglich. Darunter Ozonos, ein Air-Cleaner der gleichnamigen Firma aus Salzburg. Bei Haskamps steht in der Küche ein Ozonos, der einem Bluetooth-Lautsprecher ähnelt. Nur, wer die Nase dran hält, riecht etwas, das der Lüfter ausstößt. Der erste Gedanke: ein bisschen wie Chlor im Schwimmbad.

Der gebürtige Rechterfelder lebt seit 2002 in Twistringen. Bis 2006 hatte er einen eigenen Geflügelzuchtbetrieb in Rechterfeld. Schon damals trieb ihn die Frage um, wie man den Ammoniak-Gehalt in der Stallluft reduzieren könnte. Über geschäftliche Kontakte zu einem Unternehmen aus Kalifornien (Clearwater Tech, USA) wurde Haskamp deren Vertriebsvertreter für Europa. Seitdem betreut er den Bezirk Deutschland, Dänemark und Polen. Im Internet stieß er dann auf die Salzburger Firma. Man wurde sich schnell einig.

Im November 2018 gründete Haskamp sein eigenes Start-up. Seine bisherigen Kontakte zur Geflügelwirtschaft halfen ihm, Fuß zu fassen. Zurzeit arbeitet er auch mit einem der größten Produzenten der Geflügelbranche. Das Ziel: nachhaltiges Reinigen der Luft in Tierställen. „Wenn ich zum Kunden fahre, habe ich auf dem Anhänger Testgeräte dabei, um die Funktionsweise zu demonstrieren“, erklärt der 47-Jährige. Natürlich seien auch Geflügelzüchter skeptisch.

Haskamp: „Wir reduzieren den Ammoniakgehalt in der Luft um die Hälfte. Und das messen wir jeden Tag. Alles ist im ersten Schritt ein Versuch.“ Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff, riecht übel, ist giftig. Ein Gas, das je nach Konzentration zu Tränen reizen und erstickend wirken kann.

Kunden reagierten erstaunt, wenn sie hörten, dass es Luftreiniger ohne chemische Zusätze gebe. Ein Problem: „Wir werden überall mit Anbietern von Chemieprodukten verglichen“, schildert Haskamp. Zwar sei die Anschaffung zunächst teuer, aber es sei danach keine kostenträchtige Wartung zu befürchten.

65 Prozent der Bevölkerung würden Ozon nur als Ozonloch kennen und damit als etwas Negatives verbinden. „Dabei wissen die wenigsten, dass wir das Ozon brauchen“, so der 47-Jährige. Bei seinen Kunden demonstriert er den Zwiebeltest: Zunächst reibt er eine Hand seines Gegenüber mit der Zwiebel ein und lässt sie mit Seife waschen. Der Geruch ist noch da. Dann wieder die Zwiebel auf die Hand, danach wird sie mit Ozon angereichertem Wasser aus dem Hahn gereinigt, an dem ein durch Strom angetriebener Generator befestigt ist. „Dann ist der Geruch weg. Und dann fällt beim Kunden der Groschen“, erzählt Haskamp. Keime, Viren und Gerüche könnten ganz einfach bekämpft werden.