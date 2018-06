Dritte Twistringer „School’s Out Party“ steigt am 27. Juni 

Twistringen - Von Sabine Nölker. Der Stadtschülerrat hat seine Vorbereitungen zur dritten „School Out Party“ fast abgeschlossen. Am 27. Juni steigt die bei Mädchen und Jungen gleichermaßen beliebte Fete von 14 bis 20 Uhr im Schwimmpark.

„Der Eintritt ist in dieser Zeit für alle Besucher frei“, freut sich Stadtjugendpflegerin Claudia Möllenkamp, die die Jugendlichen bei der Organisation unterstützt. Unterstützung erfährt das Event auch vonseiten der Kreissparkasse und der Stadt Twistringen.

Nichts wird derzeit so sehr herbeigesehnt wie die großen Sommerferien. Bevor es für viele in den Urlaub geht, ist die „School’s Out Party“ genau der richtige Anlass, sich noch einmal mit Freunden ausgelassen zu vergnügen.

Und was gibt es Schöneres, als bei sommerlichen Temperaturen in und am Wasser zu spielen und zu toben? Schwimmmeisterin Monika Höfler sagte beim letzten Treffen zu, die beliebte Krake an diesem Nachmittag ins Wasser zu lassen.

„Aber es gibt noch viel mehr“, so die Elftklässlerin Lisa. Eine große Hüpfburg soll vor allem bei den jüngeren Kindern für Kurzweil sorgen. Das Beachvolleyball-Feld lädt zu einem kleinen Turnier ein. Es gibt frisches Popcorn und Manfred Stöver, Betreiber des Kiosks im Schwimmpark, bietet neben Eis, Burgern, Süßem und Pommes an diesem Nachmittag alkoholfreie Cocktails an.

Auch bei schlechtem Wetter wird gefeiert

Ein Discjockey sorgt für die passenden Beats, wenn kleine und größere Schülerinnen und Schüler am und im Wasser tollen. „Und auch wenn das Wetter wider aller Erwartungen an dem Nachmittag nicht so toll ist, machen wir Party“, verspricht Möllenkamp. Schließlich seien die Becken beheizt.

„Es macht einfach Spaß, mit Freunden zu kommen und nach dem ganzen Schulstress gemeinsam zu chillen“, bringt es Naomi auf den Punkt. „Und man sieht schöne Mädchen“, lacht Dennis und wird dabei ein wenig rot.

„Für mich ist es außerdem eine gute Gelegenheit, die Schülerinnen und Schüler der anderen Schulen kennenzulernen“, so die Schulsprecherin des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums, Lisa Huynh. „Für mich ist das Volleyball-Turnier das Coolste und die Krake ein Highlight“, erklärt Paul. Manfred Lauterbach fügt ergänzend hinzu, dass an diesem Tag auch ein Schnuppertauchen von der DLRG angeboten wird.