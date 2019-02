Verein Henckemühle entwickelt Haus an der Heiligenloher Beeke weiter

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Hin und wieder erinnert die ältere Generation noch an die „wilden Jahre“ der 1980er und 1990er, an das einstige Jugendhaus an der Heiligenloher Beeke. Das ist Geschichte. Nach einem langen Dornröschenschlaf und der Wiederbelebung der Henckemühle 2017 startet der im Herbst 2018 gewählte neue Vereinsvorstand nun durch - zur Förderung der Bildungsarbeit, Kunst und Kultur.

Neben Mühlenabend, Grillen und weiteren Events sind schon zu Ostern neue Kurse für Jung und Alt geplant. Die Mühle kann man auch gegen einen Obolus an den Verein mieten. Vorsitzende Tina Lehmkuhl kündigt zudem regelmäßige offene Türen an.

„Dieser zauberhafte Ort inspiriert und lädt zum Kreativsein ein. Lassen Sie Ihre Seele baumeln“, schreibt Lehmkuhl auf der neuen Internetseite des Vereins. Ab 19. Februar bis zu den Osterferien dürfen sich an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr Neugierige und Interesssierte vor Ort informieren, auch Fragen stellen. „Wir möchten den Verein breiter aufstellen“, betont Lehmkuhl.

Mehrere Standbeine sollen es sein: Zum einen möchte man Firmen und andere Einrichtungen gewinnen und ihnen die Räume vermieten - etwa für Schulungen, Weiterbildungen und Workshops. Zum anderen können Referenten, die Kurse geben, die Mühle nutzen. Schließlich werden hier auch Gruppen angesprochen, die an der Beeke ihr Klassentreffen feiern möchten oder sich aus andern Anlässen die Mühle als idyllisches Ziel aussuchen.

Keine Frage, meint Tina Lehmkuhl, um das Bauwerk von 1366 für die Zukunft zu erhalten, müsse auch in Sanierung und Unterhaltung investiert werden. Deshalb seien weitere Sponsoren und Unterstützer willkommen. Auch der Weg zur Mühle müsste dringend ausgebessert werden.

Lehmkuhl: „Es gibt keine Laterne am Weg. Besucher gehen im Dunkeln!“ Der Verein stelle auch Spendenbescheinigungen aus, heißt es.

Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Christian Abraham, Kassenwart Uwe Wachendorf und Schriftführerin Katrin Stauber engagiert sich die Vorsitzende 2019 noch intensiver, um aus der Henckemühle ein richtiges Kulturhaus für Heiligenloh und die Region zu entwickeln. Bei der Jahreshauptversammlung am 8. Mai (19.30 Uhr) werden weitere Ideen besprochen.

Für den 1. Juni ist ein öffentliches Mühlen-Grillen geplant. Die Neuauflage des ersten erfolgreichen Mühlenabends für Mitglieder und Gäste wird am 12. Oktober in und an der Henckemühle bei Getränken und Kurzweil angeboten.

+ Dieser zauberhafte Ort inspiriert und lädt zum Kreativsein ein. - Tina Lehmkuhl © Foto: Verein Henckemühle

Neben erneuten Nähkursen für Anfänger und Fortgeschrittene, für Kinder und Ältere, bietet Lehmkuhls Osterwerkstatt am Donnerstag, 11. April, 10 bis 12 Uhr, Nähen für unerfahrene Kinder ab sechs Jahren und am Freitag, 12. April, 10 bis 12 Uhr, für fortgeschrittene Jungen und Mädchen an. Ein Angebot für die Mamas oder auch Papas gibt es am Mittwoch, 10. April, 19 bis 21 Uhr (mit Näherfahrung), und am Donnerstag, 11. April, 19 bis 21 Uhr (ohne Erfahrung).

Der Verein weist außerdem auf weitere Termine mit Anmeldung hin: „Kräutertöpfe für die Kinder gestalten mit passendem Tablett“ am 14. März, 18.30 bis 19 Uhr; „Mit Weinen, Frohsinn und Fröhlichkeit“ am 15. März ab 19.30 Uhr; „Osterbasteln“ mit Hasen aus Styropor, Draht und Kreidefarben am 20. März, 19 bis 19.30 Uhr; „Osterblumennest“ aus Zweigen und Frühlingsblumen am 4. April, 19 Uhr.

Mehr Infos

Angebote, Anregungen und Anmeldungen sind über die Homepage möglich: www.henckemühle-heiligenloh.de