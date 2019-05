Kostenloses Fossilien-Abenteuer

Vor 20 Millionen Jahren lag Twistringen am Rande eines Meeres. Versteinerte Schnecken, Haifische und andere Meeresbewohner zeugen noch heute davon – und sind als Fossilien in der Tongrube der ehemaligen Ziegelei Sunder zu finden. Der Heimat- und Bürgerverein möchte sie künftig allen Interessierten zugänglich machen – und berät morgen Abend über die Einrichtung einer öffentlichen Fossilien-Sammelstelle, die ein ganz besonderes Abenteuer möglich macht. Kostenlos.

VON ANKE SEIDEL

Twistringen – Naturschutzbeauftragter Martin Lütjen ist begeistert, Alfred Meyer als Vorsitzender des Twistringer Heimat- und Bürgervereins ganz genauso. Denn die sogenannte Grube II, westlich des alten Ziegelei-Gebäudes in Twistringen, könnte zu einer einmaligen Einrichtung in Norddeutschland werden: eine Fossilien-Sammelstelle, in der Familien genauso wie Wissenschaftler nach stummen Zeugen der Urzeit suchen und sie sogar mitnehmen können – kostenlos.

Schnecken oder sogar Zähne von den Haifischen, die vor mehr als 20 Millionen Jahren im Urzeitmeer direkt vor den Toren Twistringens lebten, können schon heute im Museum der Strohverarbeitung in Twistringen bewundert werden. Die sogenannte Sammlung Böhme umfasst rund 200 verschiedene Arten des Miozäns. Martin Lütjen erklärt: „Das Miozän ist eine erdgeschichtliche Epoche von vor etwa 23 bis fünf Millionen Jahren.“ Um diese unvorstellbare Zeitspanne erfahrbar zu machen, erinnert Lütjen an den praktischen Vergleich eines Schülers: „Wenn man 15 Millionen Jahre messen wollte und die Dicke einer D-Mark-Münze dabei für jeweils ein Jahr steht, dann käme eine Strecke von sieben Kilometern zustande – die Entfernung zwischen Twistringen und Bassum.“

In den Tongruben der ehemaligen Ziegelei Sunder hatte Ludwig Böhme rund 6 000 Fossilien gefunden. Die Sammlung, die er in den Jahren zwischen 1975 und 1986 zusammengetragen hatte, umfasst rund 200 verschiedene Fossilien-Arten. Das ist gesichert, denn Spezialisten des niederländischen Reichsmuseums für Geologie und Mineralogie in Leiden haben einen großen Teil der Sammlung wissenschaftlich ausgewertet – darunter waren fünf Arten, die erstmalig in Twistringen gefunden wurden. Das spiegelt die Namensgebung „twistringensis“ wider, besipielsweise bei einer Schnecke namens Hinia.

Welche Schätze in den Tongruben noch schlummern, ist ein Geheimnis. Aber genau das sollen interessierte Fossiliensucher in der Zukunft ergründen können – indem sie selbst Fundstücke aus dem Ton waschen.

Vorbild für eine solche Fossilien-Sammelstelle ist das dänische Museum in Gram. Dort haben sich Alfred Meyer und Martin Lütjen bereits informiert. „Da hatte es uns gepackt“, sagen beide – und berichten genauso über die Begeisterung von Edmund Rasche, der mit seiner Familie im dänischen Gram schon nach Fossilien gesucht hat.

Eine Schutzhütte mit Erklärungen auf Plakaten, ein Bereich für Handwerkszeug wie spezielle Kellen sowie eine Waschanlage für die Fossilien und Gummistiefel – mehr braucht es nicht für das Projekt, das möglicherweise von verschiedenen öffentlichen Stellen gefördert werden kann.

Morgen Abend wollen Martin Lütjen und Alfred Meyer das Projekt vorstellen – im öffentlichen Teil der Jahreshauptversammlung, der um etwa 20 Uhr in der Twistringer Penne an der Bremer Straße beginnt. Alle Interessierten sind eingeladen – nicht nur aus Twistringen.

Die Sammelstelle in der Tongrube II hätte Alleinstellungscharakter in Deutschland, stellt Lütjen mit Verweis auf die dort gefundenen Fossilien fest. Kostenlos könnten Interessierte künftig nach solchen Schätzen suchen – und sie nach Begutachtung einer ehrenamtlichen, kundigen Kraft mit nach Hause nehmen. Ausnahme: Seltene und wissenschaftlich wertvolle Fundstücke wie zum Beispiel Wirbelglieder eines Wals.

Eigentümerin der Tongrube ist die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft). „Sie steht diesem Vorhaben sehr positiv gegenüber“, sagt Lütjen. Wasser- und naturschutzrechtliche Vorgaben haben die Initiatoren bereits mit den zuständigen Landkreis-Fachdiensten erörtert.

„Mit der Besitzerin der Ziegelei, dem Verein der Freunde der Ziegelei, dem Motorradklub MC Kaktus und dem Angelverein wurden hoffnungsvoll informelle Gespräche geführt“, formuliert es Martin Lütjen.

Zurzeit ist die Tongrube ein Areal der Twistringer Angler. Um die Fossilien-Sammelstelle einzurichten, müssten rund 200 000 Kubikmeter Oberflächenwasser, in dem verschiedene Fischarten leben, abgepumpt und die Tiere umgesiedelt werden.

Meyer und Lütjen sehen das Projekt als eine große Bereicherung für Twistringen und die Region weit darüber hinaus – zumal Motorradklub und Musikfreunde an der Alten Ziegelei Aktionen und Konzerte bieten, ein privater Sammler dort seine Dreschmaschinen untergebracht hat und der Brennofen als Relikt historischer Ziegeleitechnik noch vorhanden ist.

Träumen beide von einem neuen Twistringer Kulturzentrum? „Wir sehen das als schlummernde Möglichkeiten“, sagen Meyer und Lütjen. Zunächst wollen sie morgen Abend viele Twistringer Bürger und Fossilienfreunde von der neuen Sammelstelle überzeugen. Einen positiven Beschluss des Heimat- und Bürgervereins für die Sammelstelle an der alten Ziegelei gibt es übrigens schon.