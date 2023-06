Twistringer Zusammenhalt ‒ Hilfe für Möbel Koopmann

Von: Sabine Nölker

Lena und Ludger Niehues neben ihrem ausgebrannten Lkw © Sabine Nölker

Möbel Koopmann erhält viel Hilfe von anderen Twistringer Unternehmen und kann daher wieder für Kunden da sein ‒ vorerst an der Bahnhofstraße 3.

Twistringen – Vier Wochen ist es her, als durch einen Brand das Möbelfachgeschäft Koopmann stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert“, ist sich Geschäftsführerin Lena Niehues sicher. Nun heißt es für sie und ihren Vater Ludger Niehues, neben den Renovierungsarbeiten auch wieder für die Kunden da zu sein.

Franz Mersmann stellt Präsentationsräume zur Verfügung, Buschmann Energietechnik Lagerräume

„Wir sind unheimlich vielen Menschen dankbar, die uns die letzten vier Wochen unterstützt haben“, erklärt Ludger Niehues. Zum einen Franz Mersmann, der die ehemaligen Räume seines Fachgeschäfts an der Bahnhofstraße 3 zur Verfügung gestellt hat. „Hier können wir unsere Kunden empfangen und ihnen in Kürze auch wieder einen kleine Auswahl an Küchen und Möbeln präsentieren“, freut sich Lena Niehues.

Die 28-Jährige ist aber auch dankbar, dass die Firma Buschmann Energietechnik ihnen ganz unkompliziert Lagerräume zur Verfügung gestellt hat. „Somit erhalten alle Kunden, die Waren bei uns bestellt haben, diese auch fristgerecht geliefert und montiert.“ Denn dort sei nun auch vorübergehend die eigene Werkstatt untergebracht. „Die Twistringer halten in der Not zusammen“, fügt ihr Vater lobend hinzu.

Dass das Feuer nicht auf die Decke übergegriffen ist, das ist dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken. © Sabine Nölker

Aber auch die Lieferanten seien von Beginn an sehr bemüht gewesen, alles was durch den Brand unbrauchbar wurde, zu ersetzen.

Möbel Koopmann ist bis zur Sanierung der eigenen Räume an der Bahnhofstraße 3 zu finden

Bei dem Feuer am 26. Mai, bei dem der Firmen-Lkw in Vollbrand stand, wurde das gesamte „Innenleben“ von Möbel Koopmann verrußt. „Alles, aber auch wirklich alles, war danach unbrauchbar und unveräußerbar“, erklärt Ludger Niehues. Die letzten vier Wochen habe die Familie damit verbracht, schnellstmöglich die Technik vom PC über Telefon bis zu besonderen Programmen für die Gestaltung der Küchen und Räumlichkeiten zu ersetzen. Daneben galt es, Vorarbeiten für die Versicherungen zu erledigen, einen neuen Lkw zu finden sowie Räume für den Übergang zu bekommen.

„Als Nächstes müssen die Gewerke beauftragt werden, das Möbelhaus schnell wieder instand zu setzen“, so Lena Niehues. Nun könne man sich jedoch wieder den Kunden widmen. Zu den gewohnten Öffnungszeiten – montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr – ist das Team von Möbel Koopmann an der Bahnhofstraße 3 zu finden. Auch an der Telefon-, Handy- und E-Mail-Verbindung hat sich nichts geändert.

Das angrenzende Büro ist vom Feuer ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen worden. © Sabine Nölker

Und während der Betrieb neu aufgenommen wird, steht die Komplett-Räumung nur 200 Meter vom derzeitigen Standort entfernt an. „Wenn alles nach Plan läuft, wird der Rückbau in den Rohbau bis Ende Juli, Anfang August abgeschlossen sein“, hofft das Vater-Tochter-Gespann. „Wir hoffen, bis spätestens Ende des Jahres unser Fachgeschäft wiedereröffnen zu können.“ Auf eines freuen sich beide bereits jetzt: „Bald können wir wieder unsere Kunden in einem renovierten Möbelhaus begrüßen.“