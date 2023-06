Kooperation in Twistringen: Der Jugend den Weg ebnen

Von: Florian Adolph

Den Betrieben schlug Thorsten Abeling, Fachdienstleiter für Bildung im Landkreis Diepholz, vor, sie könnten Auszubildende untereinander tauschen, damit diese unterschiedliche Berufe kennenlernen. © Florian Adolph

Bei einem Fachtag suchten Vertreter aus Schule und Wirtschaft Wege ihre Kooperation zu vertiefen und Schülern eine praxisnahe Berufsorientierung zu ermöglichen.

Twistringen – „Wozu lernen wir das? Das brauche ich doch später gar nicht.“ Sätze wie diese haben einige von uns in der Schulzeit gehört oder auch selber gedacht. Wege finden, den Schülern zu vermitteln, wie sie ihr Wissen in der Berufspraxis einsetzen können, das war nur eines der Ziele des Fachtags „Kooperation Schule – Wirtschaft“ am Mittwoch.

Es trafen sich im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen Abgesandte diverser Unternehmen und Organisationen, wie den Kreissparkassen Diepholz und Syke, der Industrie- und Handelskammer Hannover, der Firma Cordes & Graefe, Taff (technische Ausbildung für Fachkräfte) und weitere, mit Vertretern von etwa 17 Schulen. Gemeinsam planten sie die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der lokalen Wirtschaft zu vertiefen. Ihr Ziel war außerdem langfristige Netzwerke aufzubauen und sich „der Herausforderung der Jugend anzunehmen“, wie es Britta Jürges vom Bildungsbüro des Landkreis Diepholz beim Pressegespräch ausdrückte. Organisiert wurde der Fachtag von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bildungsbüros, der Schulen und der Wirtschaft.

Als übergeordnete Ziele hatten sich die Beteiligten gesetzt, der Jugend eine praxisnahe Berufsorientierung zu ermöglichen, dem Fachkräftemangel vorzubeugen und die Bindung an die Region zu stärken. Es solle unter anderem durch regelmäßigen Kontakt zwischen Jugend und Betrieben dafür gesorgt werden, dass diese einander nicht mehr so fremd sind. Auch sollten Wege gefunden werden, den Alltag in den Unternehmen im Unterricht besser darzustellen, damit die Schüler eine realistische Vorstellung von den Berufen bekommen. „Immer wieder brechen junge Leute Studium oder Ausbildung ab, weil der Beruf anders ist, als von ihnen erwartet“, gibt Britta Jürges vom Bildungsbüro des Landkreises Diepholz zu bedenken.

Die Gäste befassten sich in Arbeitsgruppen mit den Fragestellungen

Michael Hanschmidt, Trainer und Berater im Bildungsbereich vom „Büro für Zukunft“, hielt zunächst einen Vortrag über berufliche Orientierung und die Möglichkeiten der Vernetzung von Schule und Wirtschaft. Er stellte dabei den Schüler in den Mittelpunkt und klärte auf, wie man ihm den Weg ebnen könne. Er ging darauf ein, wie die heutige Jugend so tickt, und worauf sich Betriebe einstellen müssen. Beispielsweise dass Auszubildende heutzutage eher mehrere Ausbildungen machen wollen anstatt nur eine.

Auf den Vortrag folgte eine Arbeitsphase, für die sich die anwesenden Vertreter von Schule und Wirtschaft auf sechs Arbeitgruppen verteilten. Jede befasste sich mit einem anderen Thema wie zum Beispiel der Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft im Unterricht oder der Feststellung der Kompetenzen von Schülern. In einer AG wurde nach Beispielen gesucht, wo die Zusammenarbeit bereits funktionierte, während eine andere diskutierte, woran es scheitern kann.

„Unsere AG war bunt zusammengemischt und hat harmonisch gearbeitet“, berichtete Constantin von Kuczkowski von der Industrie- und Handelskammer Hannover. „Der eine oder andere hat sicherlich etwas für sein Unternehmen mitnehmen können.“

„Wichtig ist es auch sich mit anderen Leuten auszutauschen. Die Probleme haben ja die großen ebenso wie die kleinen Unternehmen“, ergänzte Christina Hurdalek der Firma Cordes & Graefe.

Nach einer Kaffeepause stellten die Gruppen den Gästen, wie bei einem Referat, die Früchte ihrer Überlegungen vor, mit Gedankenblättern an den Pinnwänden. Die Ergebnisse sollen im Nachgang von der Arbeitsgruppe noch weiterentwickelt werden, damit daraus neue Projekte entstehen, Netzwerke aufgebaut und beibehalten werden.