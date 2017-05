Komplettpaket für B 51 im Stadtgebiet Twistringen

Ratsausschuss stimmt für Sanierung

+ © tw Die Straßenbaubehörde schlägt eine große Sanierung für die Bremer Straße vor. Twistringer Ratsfachausschuss und Ortsrat sind dafür und wünschen auch zwei Querungshilfen. © tw

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Skizzenpläne zur Sanierung der B 51 in der Twistringer Ortsdurchfahrt nehmen langsam konkrete Formen an. Mit sieben Ja- und zwei Neinstimmen hat der Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft am Mittwochabend im Rathaus eine „einheitliche Wiederherstellung der Verkehrsflächen mit beidseitigem Rad- und Gehweg“ im Bereich von der Bremer bis zur Harpstedter Straße empfohlen. Der Ortsrat hatte sich bereits am Dienstag für eine Querungshilfe in Höhe Osterkamp und im Bereich Nordstraße/Combi ausgesprochen. Das Thema steht in der Stadt schon lange auf der Tagesordnung.