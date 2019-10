Radfahrer tritt mit Fuß nach Frau: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizei in Twistringen sucht Zeugen für eine Körperverletzung.

Ein Radfahrer hat in Twistringen absichtlich nach einer Frau mit Kopftuch getreten und sie verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Twistringen - Die Tat ereignete sich am Montag gegen 14.10 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße/Georgstraße in Twistringen. Ein Zeuge beobachtete einen Radfahrer, der zwei Fußgänger überholte. Dabei trat er absichtlich mit dem Fuß nach einer Frau mit Kopftuch. Sie stürzte und verletzte sich am Knie, teilt die Polizei mit. Der Begleiter des Opfers blieb unverletzt.

Wie der Zeuge weiter berichtet, setzte der Radfahrer anschließend seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die eingesetzten Polizisten trafen die beiden Fußgänger - 63 und 75 Jahre - im Bereich des Geschehens an und nahmen die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Ob die Fußgängerin vom Fußtritt getroffen wurde oder beim Ausweichen gestürzt war, konnte wegen fehlender Deutschkenntnisse nicht geklärt werden.

Zeugen gaben den Beamten eine erste Beschreibung des flüchtigen Radfahrers ab. Es handelt sich um einen etwa 45 Jahre alten, rund 1,70 Meter großen Mann. Er soll von schlanker Statur sein und helles, leicht gelocktes lichtes Haar haben.

Die Polizei in Twistringen befragt zunächst die beiden Fußgänger und die Zeugen. Weitere Personen, die Angaben zur Tat machen können, sollen sich bei der Polizei Twistringen unter der Telefonnummer 04243/942420 melden.

