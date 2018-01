Körperverletzung nicht nachzuweisen

Twistringen - Von Dieter Niederheide. Freigesprochen vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung auf Kosten der Staatskasse wurden zwei Brüder aus Twistringen. Damit bleiben drei Körperverletzungen, die sich bei zwei Schlägereien in Diepholz und Twistringen ereignet hatten, ungesühnt. Der Jugendrichter meinte, es sei nicht mehr festzustellen, warum und wie die Auseinandersetzungen entbrannt waren.

Fest stand nur, dass es einige Verletzte gab. Die Aussagen der Zeugen reichten nicht aus, um die Brüder (ein Jugendlicher und ein Heranwachsender) zu überführen.

Die Anklagevertreterin stellte fest, dass in einem Fall wohl die Situation von den Beteiligten falsch eingeschätzt worden war. Sie sah allerdings bei der Schlägerei in Diepholz einen der Brüder als überführt an. Für ihn forderte sie eine sechsmonatige Betreuungsweisung beim Jugendhilfeverein Kontakt.

Am 21. Mai war es vor einer Gaststätte in Twistringen zum Streit wegen eines zu Boden gefallenen Bierglases gekommen. Die Folge laut Anklage: Einer der Brüder soll einem Twistringer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer Twistringer soll ebenfalls geschlagen worden sein.

„Ich habe in der Nacht zu viel getrunken“

Auch die zweite angeklagte Körperverletzung in Diepholz beim Großmarkt 2017 blieb am Ende ungeklärt, obwohl ein Zeuge angab, dass der jüngere Bruder ihm einen Faustschlag ins Gesicht gegeben hätte. Der Zeuge sagte aus, dass der Jüngere einen Gurt aus den Hosenlaschen gezogen und damit einem anderen auf den Kopf geschlagen habe. Ein weiterer Zeuge gab an, von einer Flasche getroffen worden zu sein. Ungeklärt blieb, von wem die Flasche kam. Dieser Zeuge sagte aus: „Ich bekam die Flasche ab, und zwar nur, weil ich wegen der Schlägerei, die da entstand, die Polizei gerufen habe.“

Ein weiterer Zeuge berichtete, dass mehrere Leute geprügelt hätten, nicht nur die Angeklagten. Ein Diepholzer wurde erheblich am Kopf verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Vorfall könne er sich gar nicht mehr erinnern, sagte er aus. „Ich habe in der Nacht zu viel getrunken.“

Der Jugendrichter kam zu dem traurigen Schluss, dass wieder einmal zu viel Alkohol im Spiel gewesen sei.

