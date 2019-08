„Köpfe sind noch nicht gerollt“

Ferienfreizeit für Jugendliche aus dem Landkreis / Eintauchen ins Mittelalter

+ Mit Gebrüll in den Kampf: Mittelalter-Spaß in der Twistringer Hünenburg.

Twistringen - Von Theo Wilke. „Er hat den König bestohlen“, ruft ein Schwertkämpfer. Ein Anderer weiß es besser: „Er wollte in die Gemächer des Königs eindringen und ihn töten. An den Pranger mit ihm!“ Gemeint ist Leander Gorski. Der Henker (Julius Mattheis) aus Borwede steht auch schon bereit und greift nach seiner Axt. „Du warst ganz unartig“, sagt er trocken. Der Verurteilte zeigt aber keine Angst. Am Pranger wird nicht geköpft. Es ist ja auch nur ein Spiel im Rahmen der Mittelalter-Ferienfreizeit in der Twistringer Hünenburg.