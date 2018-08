Könnnix feiert 30-Jähriges mit „Dabei!“

Kartenvorverkauf läuft

+ Zum Geburtstag hat Könnix eigens ein Shirt mit Bandlogo fertigen lassen.

Twistringen - „Dabei!“ – Unter diesem Motto wirbt die Twistringer Bluesband Könnnix für ihr großes Jubiläumskonzert am Sonnabend, 3. November, im Hotel Zur Börse in Twistringen. Ab 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf eine musikalische Zeitreise durch 30 Jahre Bandgeschichte freuen, aufgeteilt in drei Blöcke.